Гацкан: «Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним ,встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:0.

«Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра», — сказал Гацкан в эфире программы «Все на матч».

Ранее сообщалось, что Глушакову грозит дисквалификация на три матча.