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    Гацкан: «Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним ,встреча завершилась победой ростовчан со счетом 3:0.

    «Глушаков перегнул палку. Судья правильно сделал, что удалил его. Если бы не удалил, была бы очень нервная игра», — сказал Гацкан в эфире программы «Все на матч».

    Ранее сообщалось, что Глушакову грозит дисквалификация на три матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2017 00:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 апреля 2017, 10:10

      Неужели, сказал бы, что судья не прав и ростовчане зря не заступились за Глушакова?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 07:49

      С точки зрения ростовчан конечно правильно,а с нашей точки зрения неправильно показывать игроку красную,когда он максимум на желтую наиграл.

      1
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      Рейтинг: +11

      В70 > Диктор 23 апреля 2017, 09:45

      Наиграл то на желтую,что ему судья и показал,а языком выпросил красную

      1
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 23 апреля 2017, 06:30

      лучше побольще

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 23 апреля 2017, 02:54

      Ростов молодцы

      4
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 23 апреля 2017, 01:40

      все равно Спартак - чемпион

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 апреля 2017, 01:29

      Ребят посмотрите повтор. На самом деле Дэн играл в мячь. Ростов молодцы, но сколько травм нанесли сами сопернику. Я понимаю дисциплина, но грубость зачем??? Все такие же работники, что улицу подмитают. Если работаеш, получаеш зарплату, если на больничном то получешь гараздо меньше. Не надо лишать колегу зарплаты. Спартак вперед, к Чемпионству. Не надо унывать, надо извлекать из этого положительные моменты, пусть их будет минимум. Но они есть, и помогут в будущем. Верим в КОМАНДУ. не то,что не которые.

      4
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      Рейтинг: +21

      Khdjimurad095 23 апреля 2017, 01:00

      Не удевлюсь если его на несколько матчей десквалифицируют

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Khdjimurad095 23 апреля 2017, 08:30

      И правильно сделают.

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