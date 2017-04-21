Мхитарян забил в пяти из шести матчей Лиги Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил свой очередной гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», который закончился со счетом 2:1. Таким образом, 28-летний футболист сборной Армении отличился в пятый раз в последних шести матчах турнира.

Также стоит отметить, что Мхитарян во второй раз в сезоне забил в трех играх подряд, учитывая все турниры, в которых принимает участие «МЮ».