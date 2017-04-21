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    Мхитарян забил в пяти из шести матчей Лиги Европы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян забил свой очередной гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», который закончился со счетом 2:1. Таким образом, 28-летний футболист сборной Армении отличился в пятый раз в последних шести матчах турнира.

    Также стоит отметить, что Мхитарян во второй раз в сезоне забил в трех играх подряд, учитывая все турниры, в которых принимает участие «МЮ».

    Источник: BBC

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    21.04.2017 06:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 21 апреля 2017, 10:54

      Мхитарян - то да, забивает. А про Дзюбу кто-нить че-нить скажет, про нашего великого российского напа?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Тамхар 21 апреля 2017, 12:42

      пусть вместо ромбика, суперкубок свой облизывает молча)

      0
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      Рейтинг: -242

      kauk 21 апреля 2017, 09:49

      самый лучший из армян это Генрих Мхитарян красавец

      0
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      Рейтинг: +20

      MGG 21 апреля 2017, 09:20

      Красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 21 апреля 2017, 07:22

      Молодчина.

      1
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