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    У «Баварии» осталось 10 дней, чтобы выкупить Комана

    30 апреля у «Баварии» истекает срок действия опции выкупа прав на нападающего «Ювентуса» Кингсли Комана. В арендном контракте француза прописана сумма в 21 миллион евро.

    Чемпион Германии арендовал Комана в августе 2015 года. Игрок сборной Франции забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач в 59-ти матчах всех турниров.

    В случае отказа мюнхенского клуба форвард вернется в команду Массимилиано Аллегри.

    Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Арсенала».

    Источник: Twitter

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    20.04.2017 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 апреля 2017, 00:50

      Ещё до Евро и на Евро было видно, что игрок средненький, явно не уровень Баварии, а брать на перепродажу это ещё не факт что выиграешь что-то, не уверен что кому-то нужен лавочник задорого, который к тому же на поле приносит мало пользы в важных матчах.

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      Рейтинг: +284

      Kano 20 апреля 2017, 19:48

      Отличный ведь игрок, почему не выкупают? МС им вроде еще интересуется.

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