У «Баварии» осталось 10 дней, чтобы выкупить Комана

30 апреля у «Баварии» истекает срок действия опции выкупа прав на нападающего «Ювентуса» Кингсли Комана. В арендном контракте француза прописана сумма в 21 миллион евро.

Чемпион Германии арендовал Комана в августе 2015 года. Игрок сборной Франции забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач в 59-ти матчах всех турниров.

В случае отказа мюнхенского клуба форвард вернется в команду Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Арсенала».