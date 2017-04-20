У «Баварии» осталось 10 дней, чтобы выкупить Комана

Ещё до Евро и на Евро было видно, что игрок средненький, явно не уровень Баварии, а брать на перепродажу это ещё не факт что выиграешь что-то, не уверен что кому-то нужен лавочник задорого, который к тому же на поле приносит мало пользы в важных матчах.
30 апреля у «Баварии» истекает срок действия опции выкупа прав на нападающего «Ювентуса» Кингсли Комана. В арендном контракте француза прописана сумма в 21 миллион евро.
Чемпион Германии арендовал Комана в августе 2015 года. Игрок сборной Франции забил восемь мячей и отдал 12 голевых передач в 59-ти матчах всех турниров.
В случае отказа мюнхенского клуба форвард вернется в команду Массимилиано Аллегри.
Ранее сообщалось об интересе к 20-летнему футболисту со стороны «Арсенала».