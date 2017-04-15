Пиоли надеется,что матч против «Милана» будет увлекательным для болельщиков

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли высказал надежду, что матч 32-го тура чемпионата Италии против «Милана» получится увлекательным для болельщиков.

«Каждый день мы работаем, чтобы добиться успеха. Это очень важный матч для всего города. Не хочется расстраивать болельщиков ни в Италии, ни в Китае, ни где-либо еще. «Милан» – сильный коллектив, у которого умный тренер. Их последние матчи прошли на высоком уровне, а значит недооценки с нашей стороны определенно не будет.

Хочу сказать нашим болельщикам в Китае, Италии и во всем мира: мы приложим все усилия, чтобы миланское дерби получилось увлекательным. Мы постараемся взять три очка», – сказал специалист.

Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.