Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пиоли надеется,что матч против «Милана» будет увлекательным для болельщиков

    Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли высказал надежду, что матч 32-го тура чемпионата Италии против «Милана» получится увлекательным для болельщиков.

    «Каждый день мы работаем, чтобы добиться успеха. Это очень важный матч для всего города. Не хочется расстраивать болельщиков ни в Италии, ни в Китае, ни где-либо еще. «Милан» – сильный коллектив, у которого умный тренер. Их последние матчи прошли на высоком уровне, а значит недооценки с нашей стороны определенно не будет.

    Хочу сказать нашим болельщикам в Китае, Италии и во всем мира: мы приложим все усилия, чтобы миланское дерби получилось увлекательным. Мы постараемся взять три очка», – сказал специалист.

    Встреча начнется в 13:30 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 09:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11