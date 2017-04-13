Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ещенко может сменить «Спартак» на «Рубин», «Ростов» или «Динамо»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко входит в сферу интересов трех российских клубах. По информации источника, речь идет о «Рубине», «Ростове» и «Динамо».

    Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба недоволен игрой 33-летнего россиянина и намерен продать футболиста во время летнего трансферного окна.

    В нынешнем сезоне Ещенко провел за «Спартак» в РФПЛ 19 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: ФАН

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2017 17:12
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 апреля 2017, 07:45

      И на кой нам этот турист нужен?
      Что у нас на фланге некому сыграть стало?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 14 апреля 2017, 04:24

      А вот Ещенко я бы не отдавал, в отличии от Маурисио. Под ЛЧ нужен защитник по-любому.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 14 апреля 2017, 01:05

      Защитники из "Спартака" обычно уходят в "Манчестер Юнайтед". ))) Видич, Рохо ... Ещенко и Маурисио - к Мауринью. )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 21:42

      Только в Динамо и с ним в ФНЛ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:38

      Куда бы не перешёл Андрей, пусть ему сопутствует удача.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 13 апреля 2017, 20:05

      Желаю удачи Андрею в следующем клубе и хорошей игры. единственный земляк, кто играл за Спартак. Знаю его, он хороший парень! удачи в дальнейшем и чемпионства еще в составе Спартака!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 13 апреля 2017, 19:32

      Только не в Динамо в другой клуб пожалуйста

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 13 апреля 2017, 18:56

      в динамо не надо!! был уже! бесполезен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      Cipolino 13 апреля 2017, 18:45

      Если за деньгами,то в Рупин,а если за титулом,то в Ростов.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 апреля 2017, 18:38

      а он проститутка еще та...)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11