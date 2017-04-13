Ещенко может сменить «Спартак» на «Рубин», «Ростов» или «Динамо»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко входит в сферу интересов трех российских клубах. По информации источника, речь идет о «Рубине», «Ростове» и «Динамо».

Напомним, ранее сообщалось, что тренерский штаб московского клуба недоволен игрой 33-летнего россиянина и намерен продать футболиста во время летнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Ещенко провел за «Спартак» в РФПЛ 19 матчей, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.