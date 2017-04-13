Роналду, Дибала, Мбаппе и Гризманн – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов вошли четыре футболиста: Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Криштиану Роналду («Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

Напомним, что Дибала, Мбаппе и Роналду забили по два гола в ворота своих соперников в первых матчах 1/4 финала ЛЧ. Гризманн заработал и реализовал пенальти.