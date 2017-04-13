Роналду, Дибала, Мбаппе и Гризманн – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

Дибала сделал игру! Он заслуживает в этом списке больше всех)) А так, Нойер должен быть в этом списке вместо Гризманна
УЕФА назвал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов вошли четыре футболиста: Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Криштиану Роналду («Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).
Напомним, что Дибала, Мбаппе и Роналду забили по два гола в ворота своих соперников в первых матчах 1/4 финала ЛЧ. Гризманн заработал и реализовал пенальти.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 13 апреля 2017 г.