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    Роналду, Дибала, Мбаппе и Гризманн – претенденты на звание игрока недели в ЛЧ

    УЕФА назвал список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    В число номинантов вошли четыре футболиста: Пауло Дибала («Ювентус»), Килиан Мбаппе («Монако»), Криштиану Роналду («Реал») и Антуан Гризманн («Атлетико»).

    Напомним, что Дибала, Мбаппе и Роналду забили по два гола в ворота своих соперников в первых матчах 1/4 финала ЛЧ. Гризманн заработал и реализовал пенальти.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2017 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      ali2004 13 апреля 2017, 21:01

      Дибала сделал игру! Он заслуживает в этом списке больше всех)) А так, Нойер должен быть в этом списке вместо Гризманна

      0
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      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 13 апреля 2017, 16:33

      Гризман забил с пенальти - игрок недели ...Мда...Не защитник Атлетико не вратарь...Такое ощущение просто перечили тех кто забил...да и всё...

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      Рейтинг: +93

      Borz1 13 апреля 2017, 15:39

      Молодцы

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      Рейтинг: +352

      mauxa 13 апреля 2017, 14:24

      Мбаппе или Дибала!!!

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