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    Промес: «Вы знаете, кто будет следующим»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес после победы над «Уфой» (3:1) намекнул на важную встречу команды в следующем туре чемпионата России.

    Напомним, что в следующем матче красно-белые сыграют с «Зенитом». Поединок пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

    «Мне не нужно говорить, кто будет следующим. Вы знаете, кто будет следующим», – заявил Промес.

    За восемь туров до конца сезона «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков в турнирной таблице РФПЛ.

    Промес: «Кто следующий?»

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2017 00:36
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 апреля 2017, 23:16

      Я думаю Спартак выиграет 2-1 или 3-1.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      pntrz 10 апреля 2017, 17:31

      столько разговор, кто такой Зенит в этом году? Ну за пятерку поборются.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Denis199244 10 апреля 2017, 11:10

      Конечно мы знаем...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1049

      mig28 10 апреля 2017, 09:32

      Очень самоуверенно)) Спартак на кураже, но обыгрывать средние команды это не показатель) Вот выиграют Зенит, Ростов и Цска, вот тогда другое дело...

      3
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      Рейтинг: +192

      LINED > _Marqella_ 10 апреля 2017, 10:56

      Эта средняя команда играет играет достойнее наших грандов

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > 10 апреля 2017, 10:57

      много пиз...ить стал в последнее время, аж противно

      -1
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      Рейтинг: +192

      LINED > _Marqella_ 10 апреля 2017, 17:02

      А я сказал, что Ростов топ клуб? Я наоборот согласен, что это средняя команда, но в последнее время он играл лучше наших топ клубов.И я уверен,что спартак максимум сыграет с ростовом вничью

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED > _Marqella_ 10 апреля 2017, 20:48

      ааа, этот коментарий я не знаю почему отправился сюда, я вроде ответить не нажимал

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2017, 09:27

      знаю будет драка и без удалений не обойдутся а самой красивой игры не ждите

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 апреля 2017, 08:07


      Следующая ничейка все расставит по местам...

      0
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 10 апреля 2017, 08:04

      Все правильно говоришь Квинси!!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 07:43

      Ну не знаю.В Зените вроде не плохой состав подобрался.Хотя если судить по последним матчам, Спартак этих ребят с берегов Невы может на ноль помножить.

      -2
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      Рейтинг: +315

      ateist90 10 апреля 2017, 07:25

      Ога Квинси, покажи такую же "потрясающую" игру как в первом матче! Игра все расставит на свои места. Раньше времени не визжите поросятки;)

      -2
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 апреля 2017, 07:08

      Конечно Зенит

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