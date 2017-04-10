Промес: «Вы знаете, кто будет следующим»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после победы над «Уфой» (3:1) намекнул на важную встречу команды в следующем туре чемпионата России.

Напомним, что в следующем матче красно-белые сыграют с «Зенитом». Поединок пройдет 16 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена».

«Мне не нужно говорить, кто будет следующим. Вы знаете, кто будет следующим», – заявил Промес.

За восемь туров до конца сезона «Спартак» опережает «Зенит» на восемь очков в турнирной таблице РФПЛ.

Промес: «Кто следующий?»