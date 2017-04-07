Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Промес: «Кто следующий?»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал видео со своим участием на странице в Twitter. В конце видео голландский футболист говорит на английском: «Кто следующий?».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.

    «Спартак» за девять туров до окончания РФПЛ лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 19:50
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      Cuervo 8 апреля 2017, 05:30

      хороший ролик))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 8 апреля 2017, 02:26

      Самоуверенность к хорошему не приводит, надо работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 7 апреля 2017, 22:35

      Бля вот так работает желтая пресса , на сайте Фратрии тот же ролик, но смысл, как говориться "почувствуйте разницу".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      whitenigger24 > Krics 7 апреля 2017, 22:58

      Причем тут пресса? Промес говорит в конце ролика: Who is next? Что переводиться: Кто следующий? Учи английский, он пригодиться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Nituhav > whitenigger24 8 апреля 2017, 01:31

      а что насчет русского? учи, куда мягкий знак ставить надо, умник

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      whitenigger24 > Nituhav 8 апреля 2017, 13:51

      Умник нашелся! Учить меня Русскому собрался! Свое сообщение прочитай. 6 ошибок )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Nituhav > whitenigger24 11 апреля 2017, 02:27

      и какие же?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 7 апреля 2017, 22:04

      Как бы ты не относился к Спартаку, Антоха украшение РФПЛ, как Вагнер и Халк.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 апреля 2017, 21:22

      Молодец парень! Продолжай в том же духе, забивать голы и передачи гелевые раздавать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 7 апреля 2017, 21:19

      Реально перед ним нападающие и в статистике с ним только они.сейчас вот реально предложи его кому нить из клубов наших чисто без принципов,так вы передеретесь за него и каждый захочет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 7 апреля 2017, 20:59

      Я думаю - Глушаков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 апреля 2017, 20:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федя 14 игр 11 голов 0,79 гола за игру
      Ари 13 игр 7 голов 0,54 гола за игру
      Артем 18 игр 9 голов 0,50 гола за игру
      Жонатас 16 игр 8 голов 0,50 гола за игру
      Промес 17 игр 8 голов 0,47 гола за игру
      Ничего личного, только статистика. А впрочем... хвастунишка.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > Dominator777 7 апреля 2017, 21:01

      Перед Промесом нападающие, а он полузащитник.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Добрый Бобер 7 апреля 2017, 21:36

      По барабану-нападающий он или полузащитник, хвастаться меньше надо, если у других голеодоров как статистические показатели, так и количество голов больше.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > Dominator777 7 апреля 2017, 21:44

      Гол+пас, Промес первый. Или мы про какие "статистические показатели"?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Добрый Бобер 7 апреля 2017, 22:27

      Количество игр, общее количество голов и количество голов за один матч. Гол+пас это хоккейные критерии и за рубежом они не учитываются в футболе. Этот критерий выдуман нашими журналистами.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Dominator777 7 апреля 2017, 22:58

      Да, похоже не в ладах хрюшки со статистикой, если минусуют статистические данные.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +74

      whitenigger24 > Dominator777 7 апреля 2017, 23:02

      Ты видимо дурак если так рассуждаешь, сам за статистику заговорил и тут же сам себе отмазку выдумал в виде того что журналюги придумали. Промес на данной позиции лучший, забевает стабильно, объем работ выполняет, передачи отдает. Что тебе еще надо? Статист?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер > Dominator777 7 апреля 2017, 23:03

      Да твою дивизию... Полузащитник находится в списке бомбардиров не на последнем месте (впереди ТОЛЬКО нападающие), лидирует по показателю "гол+пас" на первом месте... "Гол+пас это хоккейные критерии"? По-моему, в футболе это должно цениться выше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > whitenigger24 7 апреля 2017, 23:15

      Мир дому твоему, а главное - голове. С быдлом больше общаться не желаю.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Добрый Бобер 7 апреля 2017, 23:19

      Посмотрите зарубежные сайты в оригинале, гол+пас -такого критерия там нет.А вот количество голевых пасов учитывается, но только не по системе гол+пас.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Dominator777 8 апреля 2017, 01:13

      Круто! Оказывается голевые пасы учитываются всетаки!системы нет гол+пас. Сами ведь посчитать не можем? Когда пишешь перепроверь себя... статист....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Sanirin79 8 апреля 2017, 07:53

      Учите русский язык, тогда будете понимать смысл написанного и грамотно излагать свои мысли.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Dominator777 8 апреля 2017, 18:03

      Когда берешь книги и учебники начала двадцатых, тридцатых,пятидесятых их просто легко читать. Они писались для людей. Современные заумники пишут так что без стакана не разберешься и по всей видимости пишут только для себя. Научитесь излагать свои мысли коротко и ясно и тогда смысл вами написанного будет понятен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 апреля 2017, 20:49

      Аххаха, Антоха жжёт!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 20:34

      Красава.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11