Промес: «Кто следующий?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал видео со своим участием на странице в Twitter. В конце видео голландский футболист говорит на английском: «Кто следующий?».

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.

«Спартак» за девять туров до окончания РФПЛ лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.