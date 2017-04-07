Промес: «Кто следующий?»

хороший ролик))
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес опубликовал видео со своим участием на странице в Twitter. В конце видео голландский футболист говорит на английском: «Кто следующий?».
В нынешнем сезоне чемпионата России Промес забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 17 матчах.
«Спартак» за девять туров до окончания РФПЛ лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.
Кто следующий?! #QP10 #Spartak #Спартак. Who's next?! #QP10 #Spartak pic.twitter.com/au0JqSQ7Mv— Quincy Promes (@QPromes) 7 апреля 2017 г.