В сети появилось видео состояния газона на стадионе «Крестовский»

В интернете опубликовали видео состояния поля на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где 22 апреля «Зенит» в рамках матча 24-го тура чемпионата России должен сыграть с «Уралом».

Ранее сообщалось, что газон на арене практически загублен и начал гнить. Поле непригодно для проведения игр. Позже генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг эту информацию.

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»