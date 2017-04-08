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    В сети появилось видео состояния газона на стадионе «Крестовский»

    В интернете опубликовали видео состояния поля на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где 22 апреля «Зенит» в рамках матча 24-го тура чемпионата России должен сыграть с «Уралом».

    Ранее сообщалось, что газон на арене практически загублен и начал гнить. Поле непригодно для проведения игр. Позже генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг эту информацию.

    Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Советский спорт»

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    08.04.2017 09:28
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +10

      Андрей1111 10 апреля 2017, 08:08

      Блин наш крривоногий футбол - это больная тема и стадионов нет поивсей России

      0
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    • ...
      Рейтинг: -15

      Benteke 8 апреля 2017, 18:08

      Стадион честно говоря не впечатляет. За миллиард долларов можно было построить 5 стадионов.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp 8 апреля 2017, 14:48

      прежде чем начать стонать тут, спросите автора о дате съемки этого ролика.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 8 апреля 2017, 13:23

      О госпаде. Сколько там бабла ввалили? Позорище.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2017, 12:43

      так-то твердое. Зеленкой только побрызгать для картинки.

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 апреля 2017, 12:34

      Это они 2 года растили траву, причем на свежем воздухе под солнцем. А теперь поле не выкатывается - синтетика спасет.

      -1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 8 апреля 2017, 12:23

      Как то вот сразу вспомнилось из Масяни:
      "Господа туристы! Позвольте поприветствовать вас в нашем прекрасном засеренном городе, жемчужине мировой архитектуры Санкт-Петербурге! Вы увидите своими глазищами восхитительный раздолбанный архитектурный ансамбль, сможете насладиться его задристанными собаками садами и парками, вызывающими леденящий душу восторг. Мы проедем по чудесным проспектам, забитыми нищими, алкашами и бездомными. Вы никогда не забудете путешествия по великолепным каналам и рекам, среди старых покрышек, презервативов и пустых бутылок. Увидите легендарные обоссанные дворы-колодцы, заваленные говном до крыш. ... Еще раз приветствую вас в нашем веселом, неунывающем городе...!"
      Годы идут, а ничего не меняется.

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp > Manilov 8 апреля 2017, 14:47

      ты давно в Санкт-Петербурге был?

      0
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > alp 8 апреля 2017, 14:55

      В декабре, гражданин начальник.

      0
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      Рейтинг: +11234

      alp > Manilov 8 апреля 2017, 17:00

      ты здорово утрируешь

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:21

      А Орлов говорит, что с полем всё нормально.
      Чему верить ? Своим глазам или птичкиным словам ?
      Наверное птичке поверю.Он врать не приучен. ВЦИОМ подтвердить может.Заодно и денег опять подкинет.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Мары 8 апреля 2017, 12:28

      Если на клетке с ослом написано "лев", не верь глазам своим. (с) К. Прутков.

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > kykyi 8 апреля 2017, 12:35

      Кузьма авторитет.С ним не поспоришь.Хотя нет.Питерцы сейчас расскажут, что видео фейк, поле вообще не ихнее, снимали вообще в прошлом году, а Орлов вообще потомственный агроном.Нашли с кем спорить.

      -2
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 8 апреля 2017, 11:57

      Еще несколько миллиардов.... Потом с элжктричеством какая ни будь тема будет )))))

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 8 апреля 2017, 11:57

      Шикарный пример российского расп...здяйства. Кто за это заплатит? Или все спустят на тормозах?

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