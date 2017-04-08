В сети появилось видео состояния газона на стадионе «Крестовский»

Блин наш крривоногий футбол - это больная тема и стадионов нет поивсей России
В интернете опубликовали видео состояния поля на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге, где 22 апреля «Зенит» в рамках матча 24-го тура чемпионата России должен сыграть с «Уралом».
Ранее сообщалось, что газон на арене практически загублен и начал гнить. Поле непригодно для проведения игр. Позже генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин опроверг эту информацию.
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