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    «Бенфика» продлила контракт с главным тренером Виторией

    Главный тренер «Бенфики» Руи Витория продлил соглашения с клубом. Португалец останется в должности как минимум до июня 2020 года.

    Витория возглавил столичную команду в июне 2015 года. В минувшем сезоне под руководством 46-летнего специалиста «орлы» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии. С 2004 по 2006 год он возглавлял юношескую команду клуба.

    После 27-ми туров португальской Суперлиги «Бенфика» лидирует в турнирной таблице, опережая «Порту» на одно очко.

    Источник: ФК «Бенфика»

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    07.04.2017 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 8 апреля 2017, 07:17

      Отличный тренер! такое ощущение, что тренер и клуб созданы друг для друга!

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