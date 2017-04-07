«Бенфика» продлила контракт с главным тренером Виторией

Главный тренер «Бенфики» Руи Витория продлил соглашения с клубом. Португалец останется в должности как минимум до июня 2020 года.

Витория возглавил столичную команду в июне 2015 года. В минувшем сезоне под руководством 46-летнего специалиста «орлы» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии. С 2004 по 2006 год он возглавлял юношескую команду клуба.

После 27-ми туров португальской Суперлиги «Бенфика» лидирует в турнирной таблице, опережая «Порту» на одно очко.