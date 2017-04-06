Гол Жонатаса не спас «Рубин» от поражения в матче с «Уралом» и вылета из Кубка России

В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» на своем поле одержал победу над «Рубином» – 2:1. В составе гостей единственный гол забил Жонатас.

В финале турнира, который состоится 2 мая в Сочи, клуб из Екатеринбурга сыграет с «Локомотивом».

Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

1:0 – Ильин, 13

1:1 – Жонатас, 31

2:1 – Новиков, 58