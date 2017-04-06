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    Гол Жонатаса не спас «Рубин» от поражения в матче с «Уралом» и вылета из Кубка России

    В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» на своем поле одержал победу над «Рубином» – 2:1. В составе гостей единственный гол забил Жонатас.

    В финале турнира, который состоится 2 мая в Сочи, клуб из Екатеринбурга сыграет с «Локомотивом».

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.

    1:0 – Ильин, 13

    1:1 – Жонатас, 31

    2:1 – Новиков, 58

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 18:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 апреля 2017, 20:14

      Возможно Рубину стоит сделать предложение Бердыеву ,думаю ,он будет очень рад вернуться в тот клуб,где он начинал свою историю. Верю в то,что Курбан Бекиевич очень любит Казань .

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 апреля 2017, 19:12

      Плохой заголовок..
      НЕ ГОЛ Жонотаса способствовал проигрышу Рубина

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 6 апреля 2017, 18:58

      Спасибо за игру, коэфф хороший был) Верил)

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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 апреля 2017, 18:58

      ...очень надеюсь,что эта игра под руководством Грасии последняя,очень надеюсь. Позор!!!

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