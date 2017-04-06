Гол Жонатаса не спас «Рубин» от поражения в матче с «Уралом» и вылета из Кубка России

Возможно Рубину стоит сделать предложение Бердыеву ,думаю ,он будет очень рад вернуться в тот клуб,где он начинал свою историю. Верю в то,что Курбан Бекиевич очень любит Казань .
В матче 1/2 финала Кубка России «Урал» на своем поле одержал победу над «Рубином» – 2:1. В составе гостей единственный гол забил Жонатас.
В финале турнира, который состоится 2 мая в Сочи, клуб из Екатеринбурга сыграет с «Локомотивом».
Представляем вашему вниманию все забитые мячи данной встречи.
1:0 – Ильин, 13
1:1 – Жонатас, 31
2:1 – Новиков, 58