Юрченко не удивится чемпионству «Спартака»

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко накануне выездного матча против «Зенита» отметил атакующую линию этой команды. Он также сравнил клуб из Санкт-Петербурга со «Спартаком», который, по его мнению, закономерно лидирует в чемпионате.

«Зенит» – нестандартная, хорошая и сплоченная команда. В ее игре много непредсказуемости. Из игроков выделить можно каждого. Если говорить об атакующих действиях, то в первую очередь назову Данни, Жулиано и Шатова. Очень хорошее атакующее звено!

И «Спартак», и «Зенит» в матчах с нами одинаково выглядели, но «Спартак» закономерно занимает первую строчку в турнирной таблице, исходя из командных действий и из того, что мы видим на поле. Так что не удивлюсь, если эта команда станет чемпионом. Кроме того, болельщики красно-белых уже долго ждут золотых медалей», – сказал Юрченко.

Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Анжи» состоится в субботу, 8 апреля, в 19:00 по московскому времени.