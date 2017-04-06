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    Юрченко не удивится чемпионству «Спартака»

    Голкипер «Анжи» Давид Юрченко накануне выездного матча против «Зенита» отметил атакующую линию этой команды. Он также сравнил клуб из Санкт-Петербурга со «Спартаком», который, по его мнению, закономерно лидирует в чемпионате.

    «Зенит» – нестандартная, хорошая и сплоченная команда. В ее игре много непредсказуемости. Из игроков выделить можно каждого. Если говорить об атакующих действиях, то в первую очередь назову Данни, Жулиано и Шатова. Очень хорошее атакующее звено!

    И «Спартак», и «Зенит» в матчах с нами одинаково выглядели, но «Спартак» закономерно занимает первую строчку в турнирной таблице, исходя из командных действий и из того, что мы видим на поле. Так что не удивлюсь, если эта команда станет чемпионом. Кроме того, болельщики красно-белых уже долго ждут золотых медалей», – сказал Юрченко.

    Матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Анжи» состоится в субботу, 8 апреля, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2017 10:32
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 6 апреля 2017, 13:09

      Осталось в личных встречах поставить жирную точку и здравствуй долгожданный отпуск в ранге чемпионов. :-))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 6 апреля 2017, 11:25

      В конце апреля все будет понятно...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 апреля 2017, 10:47

      Все в точку сказал.

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