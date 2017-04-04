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    Мюллер рискует пропустить матч с «Реалом»

    Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Сообщается, что хавбек рискует не успеть восстановиться от травмы лодыжки, которую он получил в игре с «Аугсбургом» (6:0).

    По информации источника, Мюллер точно пропустит встречи чемпионата Германии против «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии».

    Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Баварией» и «Реалом» пройдет в Мюнхене 12 апреля.

    Источник: Bild

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    04.04.2017 11:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 20:51

      Мне жаль Томаса как человека, великолепного спортсмена и великого игрока, но как болельщик Мадрида, я хочу, чтобы он и Левандовский, продолжали восстанавливаться и пропустили игру, а лучше две!

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 4 апреля 2017, 14:30

      Надеемся на скорейшее возвращение Томаса в строй. Верю, что 12-го выйдет на поле.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 апреля 2017, 14:11

      Вообще это большая потеря,но только не в этом сезоне,помоему все проблемы Томаса в том,что Анчеллоте не совсем понимает на каком месте должен играть Мюллер ,и что он должен делать на поле.В принципе такая же проблема была и у Гвардиолы ,когда он только возглавил Баварию,если вспомнить первые два ,три месяца Мюллер тоже почти не играл,но Пеп быстро понял ,что он не заменимый игрок команды.А у Папы Карло так просто сложилось ,что не потребовалось понимать важность роли игры Томаса в команде.Так что я думаю если бы Томас был готов играть с Реалом,то он все равно не играл в старте.

      1
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 4 апреля 2017, 14:11

      оооо тут заседает его ярый фанат!!!всем минус ставит!!)))

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Amalyy912 4 апреля 2017, 14:31

      Я фанат и тут заседаю. Но не минусую))

      1
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      Рейтинг: +40

      Густав Веллер 4 апреля 2017, 12:32

      Хорош))

      -1
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 4 апреля 2017, 12:11

      Да и наплевать что пропустит

      -1
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 4 апреля 2017, 11:36

      пусть отдохнет!тем интересней битва будет!

      -1
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