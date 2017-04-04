Мюллер рискует пропустить матч с «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может не сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала». Сообщается, что хавбек рискует не успеть восстановиться от травмы лодыжки, которую он получил в игре с «Аугсбургом» (6:0).

По информации источника, Мюллер точно пропустит встречи чемпионата Германии против «Хоффенхайма» и дортмундской «Боруссии».

Напомним, что первый четвертьфинальный поединок между «Баварией» и «Реалом» пройдет в Мюнхене 12 апреля.