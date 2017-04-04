Широков: «Желаю Игнашевичу доиграть до отметки в 500 матчей»

Бывший хавбек ЦСКА Роман Широков выразил надежду, что защитник армейцев Сергей Игнашевич продолжит и дальше выступать на высоком уровне.

Напомним, ранее 37-летний футболист провел 457-й матч в рамках чемпионата России, установив рекорд турнира.

«Надеюсь, для Сергея это не предел. Секрет Игнашевича заключается в профессионализме и любви к футболу. За это ему воздается хорошей игрой и физической формой. Желаю Сергею доиграть до отметки в 500 матчей», — сказал Широков.