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    Широков: «Желаю Игнашевичу доиграть до отметки в 500 матчей»

    Бывший хавбек ЦСКА Роман Широков выразил надежду, что защитник армейцев Сергей Игнашевич продолжит и дальше выступать на высоком уровне.

    Напомним, ранее 37-летний футболист провел 457-й матч в рамках чемпионата России, установив рекорд турнира.

    «Надеюсь, для Сергея это не предел. Секрет Игнашевича заключается в профессионализме и любви к футболу. За это ему воздается хорошей игрой и физической формой. Желаю Сергею доиграть до отметки в 500 матчей», — сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 09:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2229

      river31 4 апреля 2017, 22:19

      Дай бог. В неплохой форме еще для своего возраста.

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 апреля 2017, 15:43

      И мы присоединяемся к Роману. Пару лет и будет 500 матчей.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 апреля 2017, 11:21

      До ЧМ 18 доиграет и на пенсию

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2017, 10:41

      в принципе еще один сезон и чутка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 4 апреля 2017, 10:18

      Если здоровье позволит, то доиграет

      1
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