Венгер: «Официально опровергаю любые переговоры с «ПСЖ»

Правильно..., не нужен такой тренер для ПСЖ, при всем уважении к Арсену, не хотелось бы чтобы ПСЖ на 4-м месте оказался)))
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, согласно которой он вел переговоры с руководством «ПСЖ».
«Официально опровергаю любые переговоры с «ПСЖ», – сказал Венгер.
Напомним, действующий контракт французского специалиста с «канонирами» рассчитан до лета 2017 года. Ранее сообщалось, что Венгер может покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона, однако позднее появилась информация, согласно которой тренер продлит соглашение.