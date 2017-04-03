Венгер: «Официально опровергаю любые переговоры с «ПСЖ»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, согласно которой он вел переговоры с руководством «ПСЖ».

«Официально опровергаю любые переговоры с «ПСЖ», – сказал Венгер.

Напомним, действующий контракт французского специалиста с «канонирами» рассчитан до лета 2017 года. Ранее сообщалось, что Венгер может покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона, однако позднее появилась информация, согласно которой тренер продлит соглашение.