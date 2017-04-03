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    Венгер: «Официально опровергаю любые переговоры с «ПСЖ»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию, согласно которой он вел переговоры с руководством «ПСЖ».

    «Официально опровергаю любые переговоры с «ПСЖ», – сказал Венгер.

    Напомним, действующий контракт французского специалиста с «канонирами» рассчитан до лета 2017 года. Ранее сообщалось, что Венгер может покинуть английскую команду по окончании нынешнего сезона, однако позднее появилась информация, согласно которой тренер продлит соглашение.

    Источник: Goal.com

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    03.04.2017 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 3 апреля 2017, 18:19

      Правильно..., не нужен такой тренер для ПСЖ, при всем уважении к Арсену, не хотелось бы чтобы ПСЖ на 4-м месте оказался)))

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