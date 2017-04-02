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    Лига 1. «Ницца» одержала волевую победу над «Бордо» благодаря голу и результативной передаче Балотелли

    В матче 31-го тура Лиги 1 «Ницца» на своем поле одержала победу над «Бордо» со счетом 2:1. Голом и результативной передачей в составе хозяев отметился Марио Балотелли.

    После данного результата «Ницца» набрала 67 очков, однако осталась на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо», имеющий в активе 46 баллов, расположился на шестой позиции.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур

    Ницца – Бордо – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Лаборде, 9; 1:1 – Балотелли, 16 (с пенальти); 2:1 – Эйссерик, 27.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 23:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 3 апреля 2017, 07:38

      Молодца Бало!!!! Как бы не закончился сезон, его можно занести в актив как лучший!!!

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 апреля 2017, 00:35

      ну наконец то. давай Болу продолжай так! покажи всем что ты способен на многое

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