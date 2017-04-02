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    РФПЛ. ЦСКА переиграл «Крылья Советов» и вернулся на второе место

    Встреча 21 тура чемпионата России между ЦСКА и «Крыльями Советов» завершилась победой московского клуба со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Александр Головин и Бибрас Натхо, у гостей забил Кристиан Паскуато.

    Столичный клуб набрал 42 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    ЦСКА — Крылья Советов — 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 — Головин, 16; 2:0 — Натхо, 48; 2:1 — Паскуато, 72.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Huberman 2 апреля 2017, 20:11

      Там у армейцев такие 6 матчей впереди. Уххх. Им больше всего с календарем не повезло.

      0
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 2 апреля 2017, 18:47

      В обороне у ЦСКА леденящий душу писец хтонических масштабов.

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > DemSerg 2 апреля 2017, 19:52

      идёт перестройка,сам понимаешь..

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 2 апреля 2017, 18:46

      Будем смотреть, как КБ в синей форме, завтра Оренбургу влетит.

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      Рейтинг: +11

      Дэс > Zeff 2 апреля 2017, 19:17

      Мы не играем не в синей, а уж тем более не в голубой, как вы форме ))

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