РФПЛ. ЦСКА переиграл «Крылья Советов» и вернулся на второе место

Встреча 21 тура чемпионата России между ЦСКА и «Крыльями Советов» завершилась победой московского клуба со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Александр Головин и Бибрас Натхо, у гостей забил Кристиан Паскуато.

Столичный клуб набрал 42 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

ЦСКА — Крылья Советов — 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 — Головин, 16; 2:0 — Натхо, 48; 2:1 — Паскуато, 72.

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