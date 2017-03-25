Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Црвене Звезде»

Товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Счет открыл полузащитник гостей Лоренцо Мельгарехо на 25-й минуте игры. Бывший футболист «Ростова» Гуелор Канга сравнял счет под занавес первого тайма. Победный гол на свой счет записал игрок сербов Неманья Милич на 55-й минуте игры.

Товарищеские матчи

Црвена Звезда – Спартак – 2:1 (1:1) Текстовая трансляция матча

Голы: 0:1 – Мельгарехо, 25; 1:1 – Канга, 44; 2:1 – Милич, 55.