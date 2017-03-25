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    Товарищеский матч. «Спартак» уступил «Црвене Звезде»

    Товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Счет открыл полузащитник гостей Лоренцо Мельгарехо на 25-й минуте игры. Бывший футболист «Ростова» Гуелор Канга сравнял счет под занавес первого тайма. Победный гол на свой счет записал игрок сербов Неманья Милич на 55-й минуте игры.

    Товарищеские матчи

    Црвена Звезда – Спартак – 2:1 (1:1) Текстовая трансляция матча

    Голы: 0:1 – Мельгарехо, 25; 1:1 – Канга, 44; 2:1 – Милич, 55.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 21:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 марта 2017, 10:37

      с учетом состава, я бы сказал просмотр резерва!! как если не так их проверять?? проигрыш это тоже результат

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 26 марта 2017, 09:50

      Резерв очень слаб. Кроме 1-2 Зато языком молоть мастаки.

      0
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      Рейтинг: +509

      Baggio1986 26 марта 2017, 07:39

      новички вообще не о чём пока

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 марта 2017, 00:50

      Какое несчастье. Спартак проиграл.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 марта 2017, 00:08

      Некоторые убогие считают, что Спартак и в чемпионате будет вторым составом выступать ?
      Наивные.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 23:09

      Спартак должен был проиграть - он и проиграл,Зениту не стоит обольщаться.Смотрел до 1:1 дальше чуть не заснул.

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 25 марта 2017, 23:00

      мы не чемпионы по товарникам сейчас как раньше.зато в чемпе мы чемпионы россии

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 25 марта 2017, 22:22

      «Црвена Звезда» по братски нагнула спартак,расставив ромбики по местам.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 марта 2017, 22:10

      Это не то Канга, которое в Ростове бегало.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Полбу Хуембей! 25 марта 2017, 22:48

      Нет 5:0 было пару раз.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > 25 марта 2017, 22:52

      Представляю сколько Зенит хрюнам наваляет. Готовьте петиции заранее.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 марта 2017, 22:08

      22 свиньи.всё.

      -3
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