«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер официально перешел в «Чикаго Файр». Немцу осталось пройти медицинское обследование, а также получить визу в США. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек подпишет с американским клубом контракт по схеме «1+1» с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.

Швайнштайгер в текущем сезоне появился на поле четыре раза. Футболист потерял место в составе англичан после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.