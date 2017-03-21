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    «Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Швайнштайгера в «Чикаго Файр»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер официально перешел в «Чикаго Файр». Немцу осталось пройти медицинское обследование, а также получить визу в США. Ранее сообщалось, что 32-летний хавбек подпишет с американским клубом контракт по схеме «1+1» с зарплатой в 4,5 миллиона долларов в год.

    Швайнштайгер в текущем сезоне появился на поле четыре раза. Футболист потерял место в составе англичан после прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    21.03.2017 12:19
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 22 марта 2017, 08:03

      Вот и очередная легенда постарела. Будем следить за ним в Америке.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 марта 2017, 14:11

      Маур безжалостно чистит МЮ, следующий Руни?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 21 марта 2017, 12:47

      Надеюсь, что все стороны остались довольны сделкой, удачи, Швайни.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 марта 2017, 12:22

      Руководство МЮ выдохнуло. 11 млн евро в год Бастиану платили. Удачи Швайнштайгеру в Чикаго!

      5
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > zatonn 21 марта 2017, 12:42

      может в этом году чикаго в жопе не будет барахтаться,вперёд швайни

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 марта 2017, 12:22

      Ну лучше чем скамейки палировать

      1
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