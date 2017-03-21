Буффон мог перейти в «Барселону»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти из «Пармы» в «Барселону», а не в «Ювентус». Об этом сообщил агент 39-летнего вратаря Сильвано Мартина.

«Да, этот трансфер был вполне вероятен. «Барселона» уже договорилась с «Пармой», но Буффон решил перейти в Ювентус», – сообщил агент.

Напомним, что Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 52 миллиона евро. В составе туринской команды он провел 467 матчей, в которых пропустил 347 голов.