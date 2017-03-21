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    Буффон мог перейти в «Барселону»

    Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон в 2001 году мог перейти из «Пармы» в «Барселону», а не в «Ювентус». Об этом сообщил агент 39-летнего вратаря Сильвано Мартина.

    «Да, этот трансфер был вполне вероятен. «Барселона» уже договорилась с «Пармой», но Буффон решил перейти в Ювентус», – сообщил агент.

    Напомним, что Буффон перешел из «Пармы» в «Ювентус» за 52 миллиона евро. В составе туринской команды он провел 467 матчей, в которых пропустил 347 голов.

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 08:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 21 марта 2017, 13:43

      Жаль не перешел!! Он бы еще сильнее блистал на поле!

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    • ...
      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 21 марта 2017, 13:39

      Буффон в любом клубе был бы хорош!!!!

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