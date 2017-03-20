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    Итальянские СМИ: «Барселона» сделала предложение Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшее время может сменить клуб. Как сообщает Premium Sport, «Барселона» вступила в переговоры со специалистом и предложила итальянцу контракт на 8,5 миллионов евро в сезон.

    Соглашение наставника с туринцами рассчитано до лета 2018 года. Нынешний рулевой каталонцев Луис Энрике ранее объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании текущего сезона.

    «Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.03.2017 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 20 марта 2017, 20:29

      Конте , Анчелотти , Диего Симеоне - кого то из них в Юве

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 20 марта 2017, 19:51

      Если взамен Аллегри, придёт Анчелотти, думаю болельщики Юве не будут против. Просто на данный момент не вижу тренера который мог бы возглавить Ювентус. Разве что Конте, но ........., есть много но...

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