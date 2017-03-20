Итальянские СМИ: «Барселона» сделала предложение Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в ближайшее время может сменить клуб. Как сообщает Premium Sport, «Барселона» вступила в переговоры со специалистом и предложила итальянцу контракт на 8,5 миллионов евро в сезон.

Соглашение наставника с туринцами рассчитано до лета 2018 года. Нынешний рулевой каталонцев Луис Энрике ранее объявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании текущего сезона.

«Барселона», «ПСЖ» или «Арсенал». Кого Аллегри спасет следующим?