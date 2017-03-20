Широков: «Спартаку» стоит больше опасаться ЦСКА, а не «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру ЦСКА и «Зенита», сравнив их по последним матчам.

«Новая тактика ЦСКА, конечно, себя оправдывает – две победы, одна ничья, да еще и с «Зенитом». «Спартаку», считаю, сейчас больше надо опасаться именно ЦСКА, а не «Зенита». Преследователи лидера сейчас на одной позиции, но по тому опыту, что имеют армейцы, я их шансы все-таки чуть выше оценю.

У «Зенита» такого потенциала, который позволит прибавить на финише, я пока не вижу. Многое зависит от Данни – пойдет у него игра, и «Зенит» будет достаточно неплох. Не пойдет – пока не видно, кто может взять на себя роль лидера вместо Данни.

ЦСКА – более сбалансированная команда: у команды надежная оборона, плюс впереди всегда есть тот, кто может забить», – сказал Широков.

Стоит отметить, что оба клуба отстают от лидирующего «Спартака» на шесть очков после 20 туров в турнирной таблице Премьер-лиги.