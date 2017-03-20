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  • Широков: «Спартаку» стоит больше опасаться ЦСКА, а не «Зенита»

Широков: «Спартаку» стоит больше опасаться ЦСКА, а не «Зенита»

20 марта 2017, 08:42
12

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру ЦСКА и «Зенита», сравнив их по последним матчам.

«Новая тактика ЦСКА, конечно, себя оправдывает – две победы, одна ничья, да еще и с «Зенитом». «Спартаку», считаю, сейчас больше надо опасаться именно ЦСКА, а не «Зенита». Преследователи лидера сейчас на одной позиции, но по тому опыту, что имеют армейцы, я их шансы все-таки чуть выше оценю.

У «Зенита» такого потенциала, который позволит прибавить на финише, я пока не вижу. Многое зависит от Данни – пойдет у него игра, и «Зенит» будет достаточно неплох. Не пойдет – пока не видно, кто может взять на себя роль лидера вместо Данни.

ЦСКА – более сбалансированная команда: у команды надежная оборона, плюс впереди всегда есть тот, кто может забить», – сказал Широков.

Стоит отметить, что оба клуба отстают от лидирующего «Спартака» на шесть очков после 20 туров в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (12)
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vladimir-7
1489990010
Справедливо, Роман!
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piligrim1986
1489990593
ну начнем с того, с кем играли кони: Томь, Терек....У них еще и локо и быки
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MURAD F. A.
1489994566
Спартаку стоит больше опасаться не ЦСКА и не Зенита, а самого себя, у них далеко не чемпионская игра
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С-Пб on-line
1489999929
Прогиб засчитан,рома
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каа
1489999932
Если судить по оставшимся матчам, то именно у Зенита шансов больше ... уже в апреле Зенит может не только догнать , но и обойти Спартак... Самый тяжелый календарь у армейцев, у спартака тоже много трудных матчей ...а вот зенит может играть с комфортом ... только очный матч соспартаком под вопросом
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Мары
1490003906
Ну по игре ЦСКА поинтересней смотрится, чем Зенит. Там без судей уже ни чего не могут.
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Urry
1490008111
да, праздновать еще рано
Ответить
84aivengo
1490017882
спартаку надо опасаться себя....
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Мясной Упырь
1490018679
зиниту и цска тоже стоит опасаться Спартака, а так же стоит копить денег на судей ибо без них против Народной команды у них нет шансов....
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ijgjr
1490019128
что опасаться играть надо - а не спасаться
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