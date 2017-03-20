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    Широков: «Спартаку» стоит больше опасаться ЦСКА, а не «Зенита»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил игру ЦСКА и «Зенита», сравнив их по последним матчам.

    «Новая тактика ЦСКА, конечно, себя оправдывает – две победы, одна ничья, да еще и с «Зенитом». «Спартаку», считаю, сейчас больше надо опасаться именно ЦСКА, а не «Зенита». Преследователи лидера сейчас на одной позиции, но по тому опыту, что имеют армейцы, я их шансы все-таки чуть выше оценю.

    У «Зенита» такого потенциала, который позволит прибавить на финише, я пока не вижу. Многое зависит от Данни – пойдет у него игра, и «Зенит» будет достаточно неплох. Не пойдет – пока не видно, кто может взять на себя роль лидера вместо Данни.

    ЦСКА – более сбалансированная команда: у команды надежная оборона, плюс впереди всегда есть тот, кто может забить», – сказал Широков.

    Стоит отметить, что оба клуба отстают от лидирующего «Спартака» на шесть очков после 20 туров в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2017 08:42
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 17:12

      что опасаться играть надо - а не спасаться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 20 марта 2017, 17:04

      зиниту и цска тоже стоит опасаться Спартака, а так же стоит копить денег на судей ибо без них против Народной команды у них нет шансов....

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 16:51

      спартаку надо опасаться себя....

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 20 марта 2017, 14:08

      да, праздновать еще рано

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 12:58

      Ну по игре ЦСКА поинтересней смотрится, чем Зенит.
      Там без судей уже ни чего не могут.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 20 марта 2017, 11:52

      Если судить по оставшимся матчам, то именно у Зенита шансов больше ... уже в апреле Зенит может не только догнать , но и обойти Спартак... Самый тяжелый календарь у армейцев, у спартака тоже много трудных матчей ...а вот зенит может играть с комфортом ... только очный матч соспартаком под вопросом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 20 марта 2017, 11:52

      Прогиб засчитан,рома

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2017, 10:36

      еще один Бубен и Ловец теперь Широкий

      0
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 марта 2017, 10:22

      Спартаку стоит больше опасаться не ЦСКА и не Зенита, а самого себя, у них далеко не чемпионская игра

      9
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > MURAD F. A. 20 марта 2017, 11:14

      Что называется - с языка снял. Именно так.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 20 марта 2017, 09:16

      ну начнем с того, с кем играли кони: Томь, Терек....У них еще и локо и быки

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