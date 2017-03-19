РФПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» не отметились забитыми мячами

Оченно жаль... Но и мужики могут подустать, и тогда не всё у них клеится...Я-то знаю! Удачи, Ростсельмаш!
В поединке 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» в родных стенах разошлись миром с «Ростовом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Металлург» в Самере, завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, хозяева набрали 16 очков и занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов», имея на своем счету 30 баллов, располагается на седьмой позиции.
Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур
Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0
Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб (Паскуато, 46), Громов (Садик, 88), Бато, Мияйлович (Бруно, 79), Зинков, Зуев, Зотов.
Ростов: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров (Азмун, 81), Полоз.
Предупреждения: Зинков, 56 – Нобоа, 8; Ерохин, 21; Калачев, 41, Навас, 61.