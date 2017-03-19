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  • РФПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» не отметились забитыми мячами

РФПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» не отметились забитыми мячами

19 марта 2017, 15:53
32

В поединке 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» в родных стенах разошлись миром с «Ростовом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Металлург» в Самере, завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, хозяева набрали 16 очков и занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов», имея на своем счету 30 баллов, располагается на седьмой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб (Паскуато, 46), Громов (Садик, 88), Бато, Мияйлович (Бруно, 79), Зинков, Зуев, Зотов.

Ростов: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров (Азмун, 81), Полоз.

Предупреждения: Зинков, 56 – Нобоа, 8; Ерохин, 21; Калачев, 41, Навас, 61.

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ростов
Комментарии (32)
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Cant Stop
1489928209
Этот матч войдет в историю! Мужики! Ничья с легендарными Крыльями на самом " Металлург Стадиум" МУ-ЖИ-КИ!!!!!!!!!!!!!!!
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Жека 35
1489928308
Ожидал победы от Ростова...
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B.G.
1489928432
Чего то, Ростов, совсем заигрался в "автобус". Крылья Советов - это ведь не МЮ и.т.д. надо забивать и выигрывать. Обгонять лошадей и занимать место в тройке призеров!
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Алекс Таранов
1489928614
нет, Ростов продал игру... видно было, что специально не забивают...
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shurik45
1489928655
Поле в Самаре конечно просто ужас! Лория лучший игрок матча!
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kazak162
1489928851
Ростов под устал, плюс не везение,а Лория просто молодец!!!!!!
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семёнычев
1489929458
Похоже, что Ростову надоело в Европу ездить..Когда замены происходят на 81,87 и 91 минуте, можно думать, что счёт устраивает... С учётом следующего выезда в Краснодар без Калачёва, Нобоа и Наваса имеем минус шесть от Краснодара, как минимум за 9 туров до конца.. А где собрались догонять???
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a-rakhmatov
1489929994
Очень жаль потеряли 2 важных очка....а победа у Ростова было очень близка...
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BarStep
1489930113
Матч не смотрел... результат удивил. Ростов ты чего?
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GoLenaStop
1489930619
Оченно жаль... Но и мужики могут подустать, и тогда не всё у них клеится...Я-то знаю! Удачи, Ростсельмаш!
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