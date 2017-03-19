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    РФПЛ. «Крылья Советов» и «Ростов» не отметились забитыми мячами

    В поединке 20-го тура чемпионата России «Крылья Советов» в родных стенах разошлись миром с «Ростовом». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Металлург» в Самере, завершилась со счетом 0:0.

    Таким образом, хозяева набрали 16 очков и занимают 14-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов», имея на своем счету 30 баллов, располагается на седьмой позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 20-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб (Паскуато, 46), Громов (Садик, 88), Бато, Мияйлович (Бруно, 79), Зинков, Зуев, Зотов.

    Ростов: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев (Байрамян, 87), Препелицэ (Девич, 90), Нобоа, Ерохин, Бухаров (Азмун, 81), Полоз.

    Предупреждения: Зинков, 56 – Нобоа, 8; Ерохин, 21; Калачев, 41, Навас, 61.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 15:53
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 19 марта 2017, 16:36

      Оченно жаль... Но и мужики могут подустать, и тогда не всё у них клеится...Я-то знаю! Удачи, Ростсельмаш!

      1
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      Рейтинг: +7814

      BarStep 19 марта 2017, 16:28

      Матч не смотрел... результат удивил. Ростов ты чего?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > BarStep 19 марта 2017, 16:35

      Не закатили три верных шарабана... Видна усталость и деперссняк. Увы...

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 марта 2017, 16:26

      Очень жаль потеряли 2 важных очка....а победа у Ростова было очень близка...

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 марта 2017, 16:17

      Похоже, что Ростову надоело в Европу ездить..Когда замены происходят на 81,87 и 91 минуте, можно думать, что счёт устраивает...
      С учётом следующего выезда в Краснодар без Калачёва, Нобоа и Наваса имеем минус шесть от Краснодара, как минимум за 9 туров до конца.. А где собрались догонять???

      0
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      ...
      Рейтинг: +33

      kazak162 > семёнычев 19 марта 2017, 16:38

      Посмотрим!

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > семёнычев 19 марта 2017, 16:45

      С чего ты взял,что будет выезд в Краснодар?

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Yurok161 19 марта 2017, 17:37

      Ну значит дома будут без основных..

      0
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      Рейтинг: +33

      kazak162 19 марта 2017, 16:07

      Ростов под устал, плюс не везение,а Лория просто молодец!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 марта 2017, 16:04

      Поле в Самаре конечно просто ужас! Лория лучший игрок матча!

      0
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 19 марта 2017, 16:03

      нет, Ростов продал игру... видно было, что специально не забивают...

      2
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      Рейтинг: +108

      Rustam27 > Алекс Таранов 19 марта 2017, 16:28

      И замены в конце матча

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 19 марта 2017, 16:00

      Чего то, Ростов, совсем заигрался в "автобус". Крылья Советов - это ведь не МЮ и.т.д.
      надо забивать и выигрывать. Обгонять лошадей и занимать место в тройке призеров!

      -1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > B.G. 19 марта 2017, 16:26

      Товарищ ,вы матч то смотрели?

      1
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > shurik45 19 марта 2017, 16:28

      нет! кстати, товарищ в мавзолее

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > B.G. 19 марта 2017, 17:26

      Тогда вы просто идиот! Товарищ!

      3
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      ...
      Рейтинг: +2501

      B.G. > shurik45 19 марта 2017, 18:05

      ты ошибаешься

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 19 марта 2017, 15:58

      Ожидал победы от Ростова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 марта 2017, 15:56

      Этот матч войдет в историю! Мужики! Ничья с легендарными Крыльями на самом " Металлург Стадиум" МУ-ЖИ-КИ!!!!!!!!!!!!!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > _Marqella_ 19 марта 2017, 15:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      такую же охинею писали после позора с МЮ, слишком много пафоса

      -5
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > 19 марта 2017, 16:00

      а если серьезно то 2 выхода 1 на 1 не забить ..... каждый второй колхозник забьет

      -2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Cant Stop 19 марта 2017, 16:00

      Говном не подавись.

      4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Yurok161 19 марта 2017, 16:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лечись

      -4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > max74 19 марта 2017, 16:01

      насмешил

      -3
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > max74 19 марта 2017, 16:02

      мы то УЕФА выйграли

      -2
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > ROSTOV SUPER 19 марта 2017, 16:05

      И Азмун дебил и кто там 2-й выходил 1 на один , оба дибила, согласен

      -3
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      ...
      Рейтинг: +33

      kazak162 > Cant Stop 19 марта 2017, 16:09

      Я понимаю что шутишь,но глупо!

      1
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      ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop > max74 19 марта 2017, 16:10

      МЮ сейчас на каком месте в в Англии?????
      выйграйте хоть чемпионат для начала, потом УЕФА, тогда и поговорим с агро-колхозом

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4024

      raritet > ROSTOV SUPER 19 марта 2017, 16:10

      Всегда сложно после англицких штадионов выходить и что-то искать на наших мартовских огородах. Как говориться: Ты и их пойми!"

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > _Marqella_ 19 марта 2017, 16:13

      ничья с Крыльями уже не МУ-ЖИ-КИ ?)))

      -2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > max74 19 марта 2017, 16:17

      100 лет прошло?))) конечно 1 игра же всего была и сразу финал......

      -2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Cant Stop 19 марта 2017, 17:31

      Каким придурком нужно быть,чтобы говорить про место МЮ в чемпионате?Судя по твоей лошадиной логике,ваши лыжники должны их просто разорвать,т.к. вы на 3-м месте идете.У вас овес прелый или реально скудоумие процветает?

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Yurok161 19 марта 2017, 18:27

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      каким мудилой сельским надо быть чтобы не видеть очевидного? говно Ростов ваш был есть и будет селом.... посмотрели ЛЕ , теперь дальше только по телевизору. надо было 4-го тренера еще мб он бы ноги корявым напам выпрямил

      -4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > max74 19 марта 2017, 18:59

      ХАХ ты про травмы будешь рассказывать? уж у кого проблемы с составом и были то Это у ЦСКА

      -2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Cant Stop 19 марта 2017, 19:10

      А вы как сосали в европе,так и будите сосать,сколько бы ты минусов не поставила,лошадь тупая.

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > max74 19 марта 2017, 19:32

      лучше 1 еврокубок чем позорный вылет в 1/8 пердеть всей командой весь матч у себя в штрафной когда нужно забивать мяч...... смотри сам такой отстой

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Cant Stop 19 марта 2017, 20:03

      Ваш вылет из группы был героическим?Точнее вылеты.

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