«Урал» обыграл «Рубин» благодаря голу Ильина

В сегодняшнем поединке 20-го тура РФПЛ «Урал» на своем стадионе одержал победу над «Рубином». Вашему вниманию – единственный гол, забитый форвардом екатеринбуржцев Владимиром Ильиным в самом дебюте встречи.

1:0 – Ильин, 11