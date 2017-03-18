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    «Урал» обыграл «Рубин» благодаря голу Ильина

    В сегодняшнем поединке 20-го тура РФПЛ «Урал» на своем стадионе одержал победу над «Рубином». Вашему вниманию – единственный гол, забитый форвардом екатеринбуржцев Владимиром Ильиным в самом дебюте встречи.

    1:0 – Ильин, 11

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 15:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 марта 2017, 17:26

      в кубке будет слив

      -1
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 18 марта 2017, 16:14

      Ещё пара таких матчей, и Грасия Малагу поедет тренировать

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 марта 2017, 15:32

      норм напа купили, темболее молодой и наш, глядишь и на ЧМ 18 основным будет

      1
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 18 марта 2017, 14:44

      по ходу урал выигрывает сейчас, рубин в полуфинале кубка россии, все честно блять

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > spam2009 18 марта 2017, 16:05

      рубин в полуфинале проигрывает уже 2-0 уралу

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 18 марта 2017, 14:41

      рыжиков не виноват

      0
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