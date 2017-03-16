Брандт разочарован, но готов искать позитив от матча с «Атлетико»

Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт не скрывал после финального свистка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» своего разочарования.

«Конечно, мы разочарованы, но в этом матче можно найти и много позитивного для нас», – сказал Брандт после матча.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

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