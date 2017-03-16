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    Брандт разочарован, но готов искать позитив от матча с «Атлетико»

    Полузащитник «Байера» Юлиан Брандт не скрывал после финального свистка ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» своего разочарования.

    «Конечно, мы разочарованы, но в этом матче можно найти и много позитивного для нас», – сказал Брандт после матча.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были испанцы – 4:2.

    Рейтинг: «Барселона», «Монако», «Лестер» – кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: УЕФА

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    16.03.2017 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 16 марта 2017, 11:45

      Ну Атлетико было сильнее, а Байеру надо в чемпионате дела поправлять...

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