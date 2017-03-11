Ткачук, Жемалетдинов и Канунников – в стартовом составе «Рубина» на матч с «Оренбургом»

в таком огороде как раз только русским и играть( техничные иностранцы ни чего не сделают тут( унылые 0-0 или 1-0 будут(
«Рубин» и «Оренбург» определились со стартовыми составами на встречу 19-го тура РФПЛ.
«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников, Жонатас.
«Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Благо, Григорьев, Ойеволе.
Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.
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