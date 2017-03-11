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    Ткачук, Жемалетдинов и Канунников – в стартовом составе «Рубина» на матч с «Оренбургом»

    «Рубин» и «Оренбург» определились со стартовыми составами на встречу 19-го тура РФПЛ.

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, М’Вила, Камболов, Жемалетдинов, Ткачук, Канунников, Жонатас.

    «Оренбург»: Кержаков, Полуяхтов, Сиваков, Воробьев, Малых, Дюриш, Коронов, Афонин, Благо, Григорьев, Ойеволе.

    Поединок начнется в 16:30 по московскому времени.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    11.03.2017 15:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 марта 2017, 16:56

      в таком огороде как раз только русским и играть( техничные иностранцы ни чего не сделают тут( унылые 0-0 или 1-0 будут(

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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 11 марта 2017, 15:59

      хотелось бы побольше Российских игроков в основе видеть.

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