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    «Реал» в нынешнем сезоне ЛЧ пропустил уже в два раза больше мячей, чем за весь прошлый розыгрыш

    «Реал» сегодня встречается с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 24-й минуте счет открыл полузащитник «адзурри» Дрис Мертенс. Этот гол стал для мадридцев 12-м, пропущенным в нынешнем турнире.

    Таким образом, сливочные на данный момент пропустили уже в два раза больше мячей в этой ЛЧ, чей за весь предыдущий розыгрыш. 10 раз «бланкос» не сумели удержать свои ворота на замке на групповом этапе. Стоит отметить и то, что в восьми поединках подопечным Зинедина Зидана ни разу не удалось сыграть на ноль.

    Источник: Opta

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    07.03.2017 23:49
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 8 марта 2017, 00:04

      А забил тоже больше?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 марта 2017, 00:02

      Зидан пока не готов такой клуб тренировать
      пусть французов потренирует несколько лет
      опыта наберётся, для начала
      .

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