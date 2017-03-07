«Реал» в нынешнем сезоне ЛЧ пропустил уже в два раза больше мячей, чем за весь прошлый розыгрыш

«Реал» сегодня встречается с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. На 24-й минуте счет открыл полузащитник «адзурри» Дрис Мертенс. Этот гол стал для мадридцев 12-м, пропущенным в нынешнем турнире.

Таким образом, сливочные на данный момент пропустили уже в два раза больше мячей в этой ЛЧ, чей за весь предыдущий розыгрыш. 10 раз «бланкос» не сумели удержать свои ворота на замке на групповом этапе. Стоит отметить и то, что в восьми поединках подопечным Зинедина Зидана ни разу не удалось сыграть на ноль.