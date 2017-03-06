Рахимов: «Терек» потерял три очка в матче с «Уфой»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча 18-го тура чемпионата России против «Уфы», в котором грозненская команда потерпела поражение со счетом 0:1. По словам российского специалиста, его подопечных в этой игре подвела реализация.

«После таких матчей всегда тяжело давать комментарии. Когда проигрываешь, сложно комментировать. Тем более сегодня команда не заслуживала поражения. Нужно реализовывать свои моменты в таких матчах, когда соперник играет с акцентом на атаку, и быть внимательным в каждом эпизоде, потому что могут наказать. Именно это и произошло — не реализовали моменты и пропустили в одном эпизоде. Мы потеряли три очка.

Незабитый пенальти? Думаю, тут соперники получили дополнительную мотивацию, так как в том моменте они сохранили тот счет, за которым изначально приезжали. В любом случае, такие моменты не должны ломать игру. В первом тайме у нас было еще три момента, когда нужно было забивать. Так что незабитый пенальти не сломал команду психологически, продолжали атаковать. Но, отмечу, отсутствие на поле тех же Адилсона и Иванова убавило у нас креативности. Стало меньше нестандартных действий, отсутствовал последний пас. Это настораживает. Играть только эмоциями и азартом — этого мало. В футболе должна быть голова», – отметил Рахимов.