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Рахимов: «Терек» потерял три очка в матче с «Уфой»

6 марта 2017, 01:07
3

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча 18-го тура чемпионата России против «Уфы», в котором грозненская команда потерпела поражение со счетом 0:1. По словам российского специалиста, его подопечных в этой игре подвела реализация.

«После таких матчей всегда тяжело давать комментарии. Когда проигрываешь, сложно комментировать. Тем более сегодня команда не заслуживала поражения. Нужно реализовывать свои моменты в таких матчах, когда соперник играет с акцентом на атаку, и быть внимательным в каждом эпизоде, потому что могут наказать. Именно это и произошло — не реализовали моменты и пропустили в одном эпизоде. Мы потеряли три очка.

Незабитый пенальти? Думаю, тут соперники получили дополнительную мотивацию, так как в том моменте они сохранили тот счет, за которым изначально приезжали. В любом случае, такие моменты не должны ломать игру. В первом тайме у нас было еще три момента, когда нужно было забивать. Так что незабитый пенальти не сломал команду психологически, продолжали атаковать. Но, отмечу, отсутствие на поле тех же Адилсона и Иванова убавило у нас креативности. Стало меньше нестандартных действий, отсутствовал последний пас. Это настораживает. Играть только эмоциями и азартом — этого мало. В футболе должна быть голова», – отметил Рахимов.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Уфа
Комментарии (3)
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Ral13
1488774945
Бывает.Но в данный момент эти 3 очка "Уфе" были нужнее!
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RJM555
1488782550
Усилятся надо было Тереку в межсезонье в ЛЕ с таким составом не пробиться, а то купили трех середнячков(которые даже в основной состав в своих клубах не попадали) и думают ЛЕ в кармане плюс Адилсон ушел......так не бывает в футболе......Рахимов же не кудесник.
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Borz1
1488791761
нет рисунка игры,очень слабо для евролиги
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