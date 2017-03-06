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    Рахимов: «Терек» потерял три очка в матче с «Уфой»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча 18-го тура чемпионата России против «Уфы», в котором грозненская команда потерпела поражение со счетом 0:1. По словам российского специалиста, его подопечных в этой игре подвела реализация.

    «После таких матчей всегда тяжело давать комментарии. Когда проигрываешь, сложно комментировать. Тем более сегодня команда не заслуживала поражения. Нужно реализовывать свои моменты в таких матчах, когда соперник играет с акцентом на атаку, и быть внимательным в каждом эпизоде, потому что могут наказать. Именно это и произошло — не реализовали моменты и пропустили в одном эпизоде. Мы потеряли три очка.

    Незабитый пенальти? Думаю, тут соперники получили дополнительную мотивацию, так как в том моменте они сохранили тот счет, за которым изначально приезжали. В любом случае, такие моменты не должны ломать игру. В первом тайме у нас было еще три момента, когда нужно было забивать. Так что незабитый пенальти не сломал команду психологически, продолжали атаковать. Но, отмечу, отсутствие на поле тех же Адилсона и Иванова убавило у нас креативности. Стало меньше нестандартных действий, отсутствовал последний пас. Это настораживает. Играть только эмоциями и азартом — этого мало. В футболе должна быть голова», – отметил Рахимов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.03.2017 01:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +93

      Borz1 6 марта 2017, 12:16

      нет рисунка игры,очень слабо для евролиги

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      Рейтинг: +571

      RJM555 6 марта 2017, 09:42

      Усилятся надо было Тереку в межсезонье в ЛЕ с таким составом не пробиться, а то купили трех середнячков(которые даже в основной состав в своих клубах не попадали) и думают ЛЕ в кармане плюс Адилсон ушел......так не бывает в футболе......Рахимов же не кудесник.

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 марта 2017, 07:35

      Бывает.Но в данный момент эти 3 очка "Уфе" были нужнее!

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