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    Ибрагимович не реализовал пенальти во внутреннем чемпионате впервые с 2015 года

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не смог переиграть с пенальти голкипера «Борнмута» Артура Боруца в матче 27-го тура АПЛ (1:1).

    Таким образом, швед не реализовал 11-метровый удар в национальных первенствах впервые с сентября 2015 года, когда ему не удалось с «точки» поразить ворота «Генгама».

    После той неудачи 35-летний игрок шесть раз подряд отправлял мяч с пенальти в ворота соперников в чемпионате страны.

    Источник: Opta

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    04.03.2017 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 4 марта 2017, 20:53

      Так держать, Ибраимка! И с Ростовом так же! Потом уж душу отведешь, если что...

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