Ибрагимович не реализовал пенальти во внутреннем чемпионате впервые с 2015 года

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не смог переиграть с пенальти голкипера «Борнмута» Артура Боруца в матче 27-го тура АПЛ (1:1).

Таким образом, швед не реализовал 11-метровый удар в национальных первенствах впервые с сентября 2015 года, когда ему не удалось с «точки» поразить ворота «Генгама».

После той неудачи 35-летний игрок шесть раз подряд отправлял мяч с пенальти в ворота соперников в чемпионате страны.