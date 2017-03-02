Мутко: «Комитет по этике не должен рассматривать инцидент с Кокориным, он же не в футболе это сделал»

чем ответсвенность выше-то? Еще можно понять, когда сотрудники МВД себя тк ведут, но здесь просто спортсмен, какая ответсвенность выше? Просто его многие знают и поэтому каждый его чих громко обсуждается в СМИ. Учитывая его футбольный уровень на текущий момент - появление в таких новотях - это единственная возможность Кокорина быть хоть как-то на слуху, чтоб совсем про него не забыли, а то в футбольных новостях он все реже и реже отмечается...
Глава РФС Виталий Мутко считает, что комитет по этике не должен заниматься инцидентом с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
«Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает.
Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», – сказал Мутко.
Ранее по поводу задержания футболиста высказался депутат Госудмы Игорь Лебедев.