Мутко: «Комитет по этике не должен рассматривать инцидент с Кокориным, он же не в футболе это сделал»

Глава РФС Виталий Мутко считает, что комитет по этике не должен заниматься инцидентом с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает.

Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», – сказал Мутко.

Ранее по поводу задержания футболиста высказался депутат Госудмы Игорь Лебедев.