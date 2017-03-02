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    Мутко: «Комитет по этике не должен рассматривать инцидент с Кокориным, он же не в футболе это сделал»

    Глава РФС Виталий Мутко считает, что комитет по этике не должен заниматься инцидентом с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    «Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает.

    Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», – сказал Мутко.

    Ранее по поводу задержания футболиста высказался депутат Госудмы Игорь Лебедев.

    Источник: ТАСС

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    02.03.2017 19:16
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 3 марта 2017, 05:27

      чем ответсвенность выше-то? Еще можно понять, когда сотрудники МВД себя тк ведут, но здесь просто спортсмен, какая ответсвенность выше? Просто его многие знают и поэтому каждый его чих громко обсуждается в СМИ. Учитывая его футбольный уровень на текущий момент - появление в таких новотях - это единственная возможность Кокорина быть хоть как-то на слуху, чтоб совсем про него не забыли, а то в футбольных новостях он все реже и реже отмечается...

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 марта 2017, 22:30

      Если бы все наши наподающие были мало мальский похожи на Кокорина наш футбол был бы на высоте - ну назовите кто кроме Аршавина и Смолова - кто есть то

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 марта 2017, 21:00

      Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста.
      Интересно, испанцы тоже хотят его линчевать?

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Бриг 2 марта 2017, 21:19

      Крищтиану, это не кокоша! Человек четыре золотых мяча зпработал, ввиграл три лиги чемпионов и чемпионат европы. А кокоша, только в Монако шампанское глушить может и носить майки с портретами наркобаронов.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Бриг 2 марта 2017, 22:24

      У нас тоже россияне не хотят а вот СМИ очень хотят

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 2 марта 2017, 20:06

      Оба вы зажравшиеся гниды! И ты,и твой любимый кокоша!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 2 марта 2017, 20:18

      Нехорошо!Козырные парни на районе,а ты их так - мордой об асфальт!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 2 марта 2017, 20:24

      Не будь он нулём на поле,пусть вытворяет что хочет!Об асфальт ещё по божески,их обоих нужно закатать под асфальт!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 2 марта 2017, 20:32

      Забавно что этот ноль один лучших напов России,что же тогда с остальными делать?Мне кажется он просто потерялся,не понимает кто он , где он.Как Булыкин в своё время.Уедит в "Голландию"- там найдёт себя и закончит.Образуещего игрока уже из него не выйдет.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 2 марта 2017, 20:36

      И Миранчук потерялся,и Шатов!Может их всех в Голландию!?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 2 марта 2017, 20:38

      Ну да - бегать придётся!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 2 марта 2017, 20:40

      Да ещё и за меньшие бабки! Лучше под асфальт!

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 2 марта 2017, 19:47

      Оштрафовать, отнять права и все счастливы.
      И в Москве и в Питере метро красивое, будет там наперегонки кататься)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Fju-2 2 марта 2017, 20:11

      У него парк машин.На другую сядет,левые права возьмёт никто и не приметит!

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      Рейтинг: +1307

      Taps 2 марта 2017, 19:39

      Годовая зарплата - не более 1 млн.рублей.

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      Рейтинг: +979

      directorpg 2 марта 2017, 19:21

      Если бы он выехал на футбольное поле, тогда да, а так все хорошо!

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      Рейтинг: +2501

      B.G. > directorpg 2 марта 2017, 19:42

      хахахахах +++++

      в десятку!

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