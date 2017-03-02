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  • Мутко: «Комитет по этике не должен рассматривать инцидент с Кокориным, он же не в футболе это сделал»

Мутко: «Комитет по этике не должен рассматривать инцидент с Кокориным, он же не в футболе это сделал»

2 марта 2017, 19:16
17

Глава РФС Виталий Мутко считает, что комитет по этике не должен заниматься инцидентом с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Да при чем тут комитет по этике? Он же не в футболе это сделал. В России есть закон, и если где-то кто-то его нарушает, то за это отвечает.

Кокорин – это обычный гражданин. Да, он футболист, степень ответственности должна быть выше. Но я не могу ничего комментировать, я не знаю этой ситуации до конца. Я же не буду что-то из газет комментировать», – сказал Мутко.

Ранее по поводу задержания футболиста высказался депутат Госудмы Игорь Лебедев.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Кокорин Александр Мутко Виталий
Комментарии (17)
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directorpg
1488471709
Если бы он выехал на футбольное поле, тогда да, а так все хорошо!
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Taps
1488472755
Годовая зарплата - не более 1 млн.рублей.
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Fju-2
1488473221
Оштрафовать, отнять права и все счастливы. И в Москве и в Питере метро красивое, будет там наперегонки кататься)
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АЛЕКС 58
1488474380
Оба вы зажравшиеся гниды! И ты,и твой любимый кокоша!
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Бриг
1488477649
Криштиану Роналду проехал на красный свет на глазах сотрудников полиции, которые проигнорировали поступок футболиста. Интересно, испанцы тоже хотят его линчевать?
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ijgjr
1488483029
Если бы все наши наподающие были мало мальский похожи на Кокорина наш футбол был бы на высоте - ну назовите кто кроме Аршавина и Смолова - кто есть то
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Petrak86
1488508071
чем ответсвенность выше-то? Еще можно понять, когда сотрудники МВД себя тк ведут, но здесь просто спортсмен, какая ответсвенность выше? Просто его многие знают и поэтому каждый его чих громко обсуждается в СМИ. Учитывая его футбольный уровень на текущий момент - появление в таких новотях - это единственная возможность Кокорина быть хоть как-то на слуху, чтоб совсем про него не забыли, а то в футбольных новостях он все реже и реже отмечается...
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