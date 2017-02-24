Хиддинк может возглавить «Лестер»

Известный тренер Гус Хиддинк рассматривается руководством «Лестера» в качестве нового главного тренера. По информации источника, голландец может прийти на смену уволенному Клаудио Раньери.

Кроме Хиддинка, на данный пост претендуют Найджел Пирсон, работавший с «Лестером» до Раньери, и Крэйг Шекспир, который был помощником итальянца.

В текущем сезоне «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.