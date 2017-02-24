Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хиддинк может возглавить «Лестер»

    Известный тренер Гус Хиддинк рассматривается руководством «Лестера» в качестве нового главного тренера. По информации источника, голландец может прийти на смену уволенному Клаудио Раньери.

    Кроме Хиддинка, на данный пост претендуют Найджел Пирсон, работавший с «Лестером» до Раньери, и Крэйг Шекспир, который был помощником итальянца.

    В текущем сезоне «Лестер» занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 11:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:08

      в таком случае Хиддинк однозначно не тянет на адекватную замену Раньери!берите уж тогда специалиста помоложе и с большими амбициями!!!иначе выглядит все это как шило на мыло...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 февраля 2017, 12:15

      интересно будет посмотреть на гууса в таком проекте...

      хотя последнее время хиддинк конечно не тот уже был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 февраля 2017, 12:04

      Прямо палочка-выручалочка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11