«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Симеоне

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне имеет интерес из Италии. «Ювентус» контактировал с испанским клубом по вопросу приглашения специалиста. Итальянцы видят в лице аргентинца замену Массимилиано Аллегри.

Сообщается, что Симеоне пока как не принял, так и не отверг предложение от «Ювентуса».

46-летний Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.