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    «Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Симеоне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне имеет интерес из Италии. «Ювентус» контактировал с испанским клубом по вопросу приглашения специалиста. Итальянцы видят в лице аргентинца замену Массимилиано Аллегри.

    Сообщается, что Симеоне пока как не принял, так и не отверг предложение от «Ювентуса».

    46-летний Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

    Источник: Football Italia

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    23.02.2017 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:56

      в плане истории Юве конечно легендарный клуб,но если оценивать настоящее время,то команды примерно равные по силам,как по мне матрасники даже перспективнее,но если учитывать летние трансферы,а Атлетико ждут громкие продажи,можно конечно выбрать Италию,правда конкуренцию в чемпе Симеоне мало кто составит!)

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