«Ювентус» рассматривает вариант с приглашением Симеоне

в плане истории Юве конечно легендарный клуб,но если оценивать настоящее время,то команды примерно равные по силам,как по мне матрасники даже перспективнее,но если учитывать летние трансферы,а Атлетико ждут громкие продажи,можно конечно выбрать Италию,правда конкуренцию в чемпе Симеоне мало кто составит!)
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне имеет интерес из Италии. «Ювентус» контактировал с испанским клубом по вопросу приглашения специалиста. Итальянцы видят в лице аргентинца замену Массимилиано Аллегри.
Сообщается, что Симеоне пока как не принял, так и не отверг предложение от «Ювентуса».
46-летний Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.