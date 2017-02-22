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    «Реал» в 2017 году уже проиграл на один матч больше, чем за весь 2016-й

    «Реал» в перенесенной встрече 16-го тура Примеры на выезде уступил «Валенсии» (1:2). Этот поединок стал для мадридской команды третьим, проигранным в 2017 году во всех турнирах. Отметим, что за весь минувший год «галактикос» лишь дважды уходили с поля побежденными.

    Ранее сливочные потерпели поражения от «Севильи» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании и «Сельты» (1:2) в четвертьфинале Кубка.

    После 23-х туров «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, опережая идущую следом «Барселону» на одно очко и имея в активе на одну игру меньше.

    Источник: Opta

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    22.02.2017 22:56
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 23 февраля 2017, 01:25

      На поле Наполи станет на 2

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 февраля 2017, 00:58

      Барса первый атлетик второй реал третий в этот сезон 4 будет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 23 февраля 2017, 00:35

      это вполне закономерно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 22 февраля 2017, 23:31

      Валенсия показала характер!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 22 февраля 2017, 22:57

      Как???

      -1
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