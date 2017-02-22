«Реал» в 2017 году уже проиграл на один матч больше, чем за весь 2016-й

«Реал» в перенесенной встрече 16-го тура Примеры на выезде уступил «Валенсии» (1:2). Этот поединок стал для мадридской команды третьим, проигранным в 2017 году во всех турнирах. Отметим, что за весь минувший год «галактикос» лишь дважды уходили с поля побежденными.

Ранее сливочные потерпели поражения от «Севильи» (1:2) в матче 18-го тура чемпионата Испании и «Сельты» (1:2) в четвертьфинале Кубка.

После 23-х туров «Реал» занимает первую строчку в турнирной таблице Примеры, опережая идущую следом «Барселону» на одно очко и имея в активе на одну игру меньше.