Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Манчестер Юнайтед» отличился в своих 26-ти последних матчах, кроме одного

    Сегодня проходит ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Сент-Этьеном» и «Манчестер Юнайтед» (0:1, второй тайм). Счет на 17-й минуте открыл полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.

    Таким образом, «красным дьяволам» удалось отличиться в 26-ти последних встречах во всех турнирах, за исключением игры 23-го тура АПЛ с «Халлом» (0:0) 1 февраля.

    После 25-ти матчей в Премьер-лиге текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков и разницу мячей 38:21.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2017 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 23 февраля 2017, 20:54

      приятно смотреть,когда дела налаживаются!!!вперед МЮ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11