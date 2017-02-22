«Манчестер Юнайтед» отличился в своих 26-ти последних матчах, кроме одного

Сегодня проходит ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы между «Сент-Этьеном» и «Манчестер Юнайтед» (0:1, второй тайм). Счет на 17-й минуте открыл полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян.

Таким образом, «красным дьяволам» удалось отличиться в 26-ти последних встречах во всех турнирах, за исключением игры 23-го тура АПЛ с «Халлом» (0:0) 1 февраля.

После 25-ти матчей в Премьер-лиге текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 48 очков и разницу мячей 38:21.