«Барселона» хочет пригласить Клоппа

Клоп сделает из Барсы что-то новое. Думаю верный выбор.
«Барселона» хочет пригласить на пост главного тренера команды Юргена Клоппа, на данный момент возглавляющего «Ливерпуль».
Сообщается, что руководство каталонского клуба рассматривает немецкого специалиста в качестве замены Луису Энрике, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку.
Помимо Клоппа, сине-гранатовые также заинтересованы в главном тренере «Эвертона» Рональде Кумане, долгое время выступавшем за «Барселону» в качестве игрока.