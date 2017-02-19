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    «Барселона» хочет пригласить Клоппа

    «Барселона» хочет пригласить на пост главного тренера команды Юргена Клоппа, на данный момент возглавляющего «Ливерпуль».

    Сообщается, что руководство каталонского клуба рассматривает немецкого специалиста в качестве замены Луису Энрике, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

    Помимо Клоппа, сине-гранатовые также заинтересованы в главном тренере «Эвертона» Рональде Кумане, долгое время выступавшем за «Барселону» в качестве игрока.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.02.2017 17:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +571

      levon_man 19 февраля 2017, 22:07

      Клоп сделает из Барсы что-то новое. Думаю верный выбор.

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 февраля 2017, 20:16

      Клопп с таким составом что творить будет если с ливер который не уверенно игра с его приходу хот пятерке светиться... ну одно барселона реал Бавария и тд это клубы которые руководство требует у тренеров

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 19 февраля 2017, 19:19

      Куман это интересно!Но вряд - ли,будут искать с опытом в топ клубе.

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 февраля 2017, 18:55

      У Клопа команды играют в интенсивный футбол. по стилю он барселоне не подойдет.Хотя было бы интересно посмотреть
      что получится из этого. Что касается Рональда то его Капм ноу встретит овациями- стоя. И он сам вроде как говорил что однажды хотел бы вернутся))

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2017, 18:38

      Надеюсь он не уйдёт к барсукам,а то тогда они точно всё что можно выиграют...

      -1
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      Рейтинг: +18

      Dudinka-krasnoff 19 февраля 2017, 18:33

      Пусть берут в барсу

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 февраля 2017, 17:48

      вот это другое дело! Вот это я понимаю.

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