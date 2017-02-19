«Барселона» хочет пригласить Клоппа

«Барселона» хочет пригласить на пост главного тренера команды Юргена Клоппа, на данный момент возглавляющего «Ливерпуль».

Сообщается, что руководство каталонского клуба рассматривает немецкого специалиста в качестве замены Луису Энрике, который в ближайшее время может быть отправлен в отставку.

Помимо Клоппа, сине-гранатовые также заинтересованы в главном тренере «Эвертона» Рональде Кумане, долгое время выступавшем за «Барселону» в качестве игрока.