Тухель: «Не дали «Вольфсбургу» создать моменты у наших ворот»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.

«Мы смогли провести весь матч с высокой концентрацией, команда увеличивала темп игры и сумела создать много моментов, почти ничего не позволив создать сопернику. Поэтому мы очень довольны. Мы заслужили победу», – сказал специалист.

По итогам 21-го тура «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице.