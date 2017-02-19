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    Тухель: «Не дали «Вольфсбургу» создать моменты у наших ворот»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал победу над «Вольфсбургом» (3:0) в матче 21-го тура Бундеслиги.

    «Мы смогли провести весь матч с высокой концентрацией, команда увеличивала темп игры и сумела создать много моментов, почти ничего не позволив создать сопернику. Поэтому мы очень довольны. Мы заслужили победу», – сказал специалист.

    По итогам 21-го тура «Боруссия» занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    19.02.2017 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 февраля 2017, 11:12

      Вот так бы в ответной игре с Бенфикой!!! Хотя меня и 2-0 устроит!

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