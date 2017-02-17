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    Аллегри верит в успех «Наполи» против «Реала»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен, что «Наполи» даст бой «Реалу» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече в Мадриде «Реал» был сильнее со счетом 3:1.

    «Наполи» еще не проиграл противостояние. Поздравляю Сарри с достойной игрой в первом матче», – сказал Аллегри.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» состоится 7 марта.

    Источник: Marca

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    17.02.2017 07:54
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 февраля 2017, 12:03

      аллегри не тешь себя надеждой, реал укатает наполи со счетом 0-2! а вообще реал и эту лигу чемпионов выиграет. Могу обосновать даже почему, у реала был спад в игре весь январь и начало февраля, теперь с каждым месяцем реал будет только добавлять и на май выйдет на пике формы, поэтому будет раельно реал рвать всех в лиге чемпионов (дополнительная мотивация барса уже вылетела с лиги.) поэтому кто хочет бабла заработать, ставьте на победу реала в этой ЛЧ!!

      -3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 17 февраля 2017, 11:19

      Всё может быть

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