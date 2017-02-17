Аллегри верит в успех «Наполи» против «Реала»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен, что «Наполи» даст бой «Реалу» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече в Мадриде «Реал» был сильнее со счетом 3:1.

«Наполи» еще не проиграл противостояние. Поздравляю Сарри с достойной игрой в первом матче», – сказал Аллегри.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» состоится 7 марта.