Аллегри верит в успех «Наполи» против «Реала»

аллегри не тешь себя надеждой, реал укатает наполи со счетом 0-2! а вообще реал и эту лигу чемпионов выиграет. Могу обосновать даже почему, у реала был спад в игре весь январь и начало февраля, теперь с каждым месяцем реал будет только добавлять и на май выйдет на пике формы, поэтому будет раельно реал рвать всех в лиге чемпионов (дополнительная мотивация барса уже вылетела с лиги.) поэтому кто хочет бабла заработать, ставьте на победу реала в этой ЛЧ!!
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уверен, что «Наполи» даст бой «Реалу» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой встрече в Мадриде «Реал» был сильнее со счетом 3:1.
«Наполи» еще не проиграл противостояние. Поздравляю Сарри с достойной игрой в первом матче», – сказал Аллегри.
Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» состоится 7 марта.