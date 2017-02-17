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    Де Росси: «Продление контракта с «Ромой»? Возможно, клуб потерял мой номер телефона»

    После победы над «Вильярреалом» в матче 1/16 финала Лиги Европы полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал ситуацию с продлением соглашения.

    «Продление контракта? Мне никто ничего не говорил, даже не звонили. Возможно, они потеряли мой номер телефона. Не знаю, давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал итальянец.

    В текущем сезоне Серии А 33-летний хавбек принял участие в 20-ти матчах, не забив ни одного гола.

    Источник: Calciomercato

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    17.02.2017 02:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 февраля 2017, 16:24

      Даниэле настоящий боец и романиста до мозга костей
      Продлевать однозначно

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