Де Росси: «Продление контракта с «Ромой»? Возможно, клуб потерял мой номер телефона»

После победы над «Вильярреалом» в матче 1/16 финала Лиги Европы полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал ситуацию с продлением соглашения.

«Продление контракта? Мне никто ничего не говорил, даже не звонили. Возможно, они потеряли мой номер телефона. Не знаю, давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал итальянец.

В текущем сезоне Серии А 33-летний хавбек принял участие в 20-ти матчах, не забив ни одного гола.