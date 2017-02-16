Азмун отправил четвертый мяч в ворота «Спарты»

В матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» открыт счет. На 15-й минуте встречи гол забил защитник хозяев Миха Мевля. На 38-й минуте матча точным ударом отметился Дмитрий Полоз. Спустя две минуты Кристиана Нобоа довел счет до разгромного. Во втором тайме голом отметился Сердар Азмун.

Отметим, что гости играют вдесятером после удаления Тьемоко Конате.

Следить за событиями игры можно здесь.

1:0 – Мевля, 15

2:0 – Полоз, 38

3:0 – Нобоа, 40

4:0 – Азмун, 68