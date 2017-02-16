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    Азмун отправил четвертый мяч в ворота «Спарты»

    В матче 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» открыт счет. На 15-й минуте встречи гол забил защитник хозяев Миха Мевля. На 38-й минуте матча точным ударом отметился Дмитрий Полоз. Спустя две минуты Кристиана Нобоа довел счет до разгромного. Во втором тайме голом отметился Сердар Азмун.

    Отметим, что гости играют вдесятером после удаления Тьемоко Конате.

    Следить за событиями игры можно здесь.

    1:0 – Мевля, 15

    2:0 – Полоз, 38

    3:0 – Нобоа, 40

    4:0 – Азмун, 68

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2017 22:38
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 февраля 2017, 23:59

      ...пойду в холодильник гляну - может, что осталось после праздника в Краснодаре и Ростове... Скромно помяну Зенит... Держитесь, парни, будет ещё в жизни следующий сезон!. С ув.

      6
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 16 февраля 2017, 23:11

      Просто Красавцы!!!!!!За Бердыева не когда не стыдно в Европе,

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 февраля 2017, 23:00

      У Marqello и букакашки траур после поражения Спарты....может им Зенька поднимет настроение?!.....Удачи Зениту!!!)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 16 февраля 2017, 22:55

      Всех адекватных болел с победой от такого футбола в натуре получаешь кайф.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 февраля 2017, 22:53

      Всех болельщиков с ПОБЕДОЙ! А Ростовским болелам - особое спасибо!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 22:52

      СПАСИБО РОСТОВ!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 16 февраля 2017, 22:49

      А я угадал, что Азмун забьет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 16 февраля 2017, 22:49

      В ответке - не расслабляться - стране ещё Португалов догонять и обгонять.Просто молодцы!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft 16 февраля 2017, 22:47

      ростову можно пожелать удачной жеребьёвки

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 16 февраля 2017, 22:42

      ну, осталось только Гошева выпустить на замену))))))

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