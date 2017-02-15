Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лига чемпионов. Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону»

Лига чемпионов. Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону»

15 февраля 2017, 00:36
26

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле одержал разгромную победу над «Барселоной», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублем в составе победителей отметился Анхель Ди Мария.

Отметим, что данная победа стала для главного тренера парижского Унаи Эмери второй в карьере из 24-х проведенных против каталонского клуба матчей.

Кроме того, впервые с 2009 года сине-гранатовые пропустили сразу два гола в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ди Мария, 18; 2:0 – Дракслер, 40; 3:0 – Ди Мария, 55; 4:0 – Кавани, 71.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ПСЖ Барселона
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kybik-Pybik
1487108372
Как дешевую, дырявую шлюху порвали шмарселону!!!
Ответить
mialkov
1487108405
Что это было???
Ответить
лёха72
1487108498
барса отстойники.зазнавшиеся.вылет вам из лиги
Ответить
ЖОРРО
1487108514
Браво ПСЖ!!!!Фантастический настрой и самоотдача!!!!Но исход ещё не известен...в Испании будет битва!
Ответить
Павел Буре
1487108577
интересно с какими глазами месси будет требовать повышение зарплаты????
Ответить
KsiroN
1487108827
Пока Барса! Пока Энрике!
Ответить
Snek
1487108858
Счёт по игре, ну максимум барса на гол наиграла, а по факту, могли и больше пропустить.
Ответить
Nesterenko
1487109346
Великолепная победа ПСЖ. И просто мертвая Барселона.
Ответить
Gr1goRush
1487109382
Как думаете Энрике дадут сыграть ответный матч?
Ответить
neveldomha
1487139906
Барса оказывается тоже пешком играть умеет. А вот ПСЖ нет.
Ответить
Главные новости
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
4
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
12
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
4
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
ВидеоТоррейра хочет покинуть «Галатасарай» из-за сталкера
14:20
1
Все новости
Все новости
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
Вчера, 17:43
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+