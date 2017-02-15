Лига чемпионов. Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле одержал разгромную победу над «Барселоной», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублем в составе победителей отметился Анхель Ди Мария.

Отметим, что данная победа стала для главного тренера парижского Унаи Эмери второй в карьере из 24-х проведенных против каталонского клуба матчей.

Кроме того, впервые с 2009 года сине-гранатовые пропустили сразу два гола в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ди Мария, 18; 2:0 – Дракслер, 40; 3:0 – Ди Мария, 55; 4:0 – Кавани, 71.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов