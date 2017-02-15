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    Лига чемпионов. Дубль Ди Марии помог «ПСЖ» разгромить «Барселону»

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле одержал разгромную победу над «Барселоной», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Дублем в составе победителей отметился Анхель Ди Мария.

    Отметим, что данная победа стала для главного тренера парижского Унаи Эмери второй в карьере из 24-х проведенных против каталонского клуба матчей.

    Кроме того, впервые с 2009 года сине-гранатовые пропустили сразу два гола в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

    Ответная встреча пройдет на «Камп Ноу» 8 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Лига Чемпионов. 1/8 финала, первый матч

    ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 4:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Ди Мария, 18; 2:0 – Дракслер, 40; 3:0 – Ди Мария, 55; 4:0 – Кавани, 71.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 00:36
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 15 февраля 2017, 21:06

      у испанского футбола в целом наблюдается закат великой эры, я считаю. Сначала сборная, теперь вот и клубы начинают по-тихоньку сливать. Я думаю и Атлетико с Севильей тоже далеко не пройдут. Может только Реал побороться за победу в ЛЧ. Однако через пару лет и он сдуется, если не раньше. Испанский футбол уже слишком много назавоёвывал, теперь пора другим. Если честно, то Барселонско-Реаловская гегемония уже порядком поднадоела, как и Месси с Кристинкой. Хочется новых лидеров и хоть какое то разнообразие в еврокубках.

      0
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      Рейтинг: +4843

      neveldomha 15 февраля 2017, 09:25

      Барса оказывается тоже пешком играть умеет. А вот ПСЖ нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mainstream One 15 февраля 2017, 00:56

      Не много напомнило матч Бавария-Барселона в 2013г.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 15 февраля 2017, 00:56

      Как думаете Энрике дадут сыграть ответный матч?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 февраля 2017, 00:55

      Великолепная победа ПСЖ. И просто мертвая Барселона.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Александр Домаза 15 февраля 2017, 00:48

      капец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4454

      Snek 15 февраля 2017, 00:47

      Счёт по игре, ну максимум барса на гол наиграла, а по факту, могли и больше пропустить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +182

      KsiroN 15 февраля 2017, 00:47

      Пока Барса! Пока Энрике!

      1
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 15 февраля 2017, 00:45

      Красавцы!

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 февраля 2017, 00:43

      Неожиданно как то.

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