Гвардиола: «Мы должны быть начеку в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал готовность своей команды к матчу против «Борнмута».

«Травм нет, тренировки проходят замечательно. Я очень доволен командой. Единственное, о чем сожалею, что нельзя задействовать всех игроков.

Наша игра в первом тайме со «Суонси» – это то, чего я добиваюсь от команды. Мяч был у нас, мы вели игру, хотя голевых моментов было не много. В последних матчах мы показали цельную, слаженную игру.

Но матчи разные, а «Борнмут» – очень сильный соперник. Я впечатлен работой своего коллеги Хау и знаю, что в понедельник предстоит трудная игра. «Борнмут» – агрессивная и амбициозная команда, которая добилась многого в последние годы. Мы должны быть начеку», – сказал Гвардиола.

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» пройдет в понедельник, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.