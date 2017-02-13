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    Гвардиола: «Мы должны быть начеку в матче с «Борнмутом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал готовность своей команды к матчу против «Борнмута».

    «Травм нет, тренировки проходят замечательно. Я очень доволен командой. Единственное, о чем сожалею, что нельзя задействовать всех игроков.

    Наша игра в первом тайме со «Суонси» – это то, чего я добиваюсь от команды. Мяч был у нас, мы вели игру, хотя голевых моментов было не много. В последних матчах мы показали цельную, слаженную игру.

    Но матчи разные, а «Борнмут» – очень сильный соперник. Я впечатлен работой своего коллеги Хау и знаю, что в понедельник предстоит трудная игра. «Борнмут» – агрессивная и амбициозная команда, которая добилась многого в последние годы. Мы должны быть начеку», – сказал Гвардиола.

    Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Манчестер Сити» пройдет в понедельник, 13 февраля, в 23:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    13.02.2017 06:51
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