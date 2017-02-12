Бенитес может сменить Венгера в «Арсенале»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в «Арсенале». 56-летний специалист входит в список возможных сменщиков Арсена Венгера. Утверждается, что при приходе в «Арсенал» Бенитеса его помощником может стать бывший лидер команды Тьерри Анри.

Напомним, Бенитес возглавляет «Ньюкасл» с 2016 года. На данный момент его команда единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Ранее испанский специалист заявил, что не покинет «Ньюкасл».