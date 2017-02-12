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    Бенитес может сменить Венгера в «Арсенале»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может продолжить карьеру в «Арсенале». 56-летний специалист входит в список возможных сменщиков Арсена Венгера. Утверждается, что при приходе в «Арсенал» Бенитеса его помощником может стать бывший лидер команды Тьерри Анри.

    Напомним, Бенитес возглавляет «Ньюкасл» с 2016 года. На данный момент его команда единолично возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа. Ранее испанский специалист заявил, что не покинет «Ньюкасл».

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.02.2017 10:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 13 февраля 2017, 07:42

      Я перестану болет за Арсенал если возглавит ОН!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 12 февраля 2017, 18:43

      А че не Слуцкий сразу?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      palik 12 февраля 2017, 18:19

      это будет самый страшный сон....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Pres Arsenal 12 февраля 2017, 17:58

      Не смешно...хватит уже утки кидать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      agil 12 февраля 2017, 16:28

      это как владельцам арсенала надо накуриться...,?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 12 февраля 2017, 16:19

      шило на мыло... если уж менять, то кардинально и приглашать топового тренера, как и остальные команды АПЛ, чтобы заново выстраивал игру и подбирал команду.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      falanor 12 февраля 2017, 13:55

      если Бенитес возглавит Арсенал то фанаты будут умолять о 4 месте))))))

      2
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      Рейтинг: +111

      lisal 12 февраля 2017, 13:33

      Эта новость есть не правда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 12 февраля 2017, 12:52

      Не может быть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Дима97 12 февраля 2017, 12:37

      это будет ошибкой менеджмента Арсенала

      1
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