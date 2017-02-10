«Зенит» рассматривает вариант аренды для братьев Кержаковых

Вот так всегда-Чужих привечаем да своих посылаем! Беда в футболе- это когда вместо мозгов деньги рулят. Ничего, в Кайрате места всем хватит!
Прощай, Зенитотерапiя,
Страна газъпромовскiх господ
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный имъ народъ
Быть можетъ, степи казахстана
Укроютъ отъ твоихъ вождей,
Отъ ихъ всевидящаго глаза,
Отъ ихъ всеслышащихъ ушей
Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, не полетевшие с командой на третий сбор, близки к уходу из стана сине-бело-голубых. Сообщается, что клуб рассматривает вариант аренды для футболистов.
Напомним, питерский коллектив отправился в Бельгию, где будет готовиться к матчу 1/16 Лиги Европы против «Андерлехта», который состоится 16 февраля.
«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.