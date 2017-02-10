«Зенит» рассматривает вариант аренды для братьев Кержаковых

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, не полетевшие с командой на третий сбор, близки к уходу из стана сине-бело-голубых. Сообщается, что клуб рассматривает вариант аренды для футболистов.

Напомним, питерский коллектив отправился в Бельгию, где будет готовиться к матчу 1/16 Лиги Европы против «Андерлехта», который состоится 16 февраля.

«Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.