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    «Зенит» рассматривает вариант аренды для братьев Кержаковых

    Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков и нападающий Александр Кержаков, не полетевшие с командой на третий сбор, близки к уходу из стана сине-бело-голубых. Сообщается, что клуб рассматривает вариант аренды для футболистов.

    Напомним, питерский коллектив отправился в Бельгию, где будет готовиться к матчу 1/16 Лиги Европы против «Андерлехта», который состоится 16 февраля.

    «Зенит» на данный момент располагается на второй строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.02.2017 12:19
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 февраля 2017, 16:09

      Вот так всегда-Чужих привечаем да своих посылаем! Беда в футболе- это когда вместо мозгов деньги рулят. Ничего, в Кайрате места всем хватит!
      ‎ Прощай, Зенитотерапiя,
      Страна газъпромовскiх господ
      И вы, мундиры голубые,
      И ты, послушный имъ народъ
      ‎ Быть можетъ, степи казахстана
      Укроютъ отъ твоихъ вождей,
      Отъ ихъ всевидящаго глаза,
      Отъ ихъ всеслышащихъ ушей

      2
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 10 февраля 2017, 15:36

      Пусть братья помогут Семаку в Оренбурге!!

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > elizaveta-285 10 февраля 2017, 16:59

      Он в Уфе вообще то Семак)))

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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 10 февраля 2017, 15:24

      Да пусть уже едут к Аршавину в Кайрат,там и в европе поиграть смогут

      1
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      Рейтинг: +18

      Real Madrid005 10 февраля 2017, 15:01

      Хот я не фанат Зенита. Кержаковы мне нравится.удачи!!!!

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 10 февраля 2017, 14:29

      Саша, давай в ФНЛ! снова зайдешь в РФПЛ и покажешь им who is who!!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 10 февраля 2017, 13:58

      Херово они с Кержаковым поступают.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 февраля 2017, 13:35

      У зенита перебор полузащитников - 12 человек (не считая молодых)Что с ними будут делать?.Вратарей всего 4 и Лунёв на лигу не заявлен.Странное решение по вратарям!А по Саше может это и к лучшему -пусть поиграет в Уфе,поможет Семаку.

      2
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 10 февраля 2017, 13:27

      я то думал А.Кержаков будет для Зенита ,как Тотти для Ромы =(

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Genchik92 10 февраля 2017, 15:00

      базаришь ну как бы так и есть только руководство пиписю клало на всех

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 10 февраля 2017, 13:21

      А если что случится с Лодыгиным в Лиге Европы? Бабурин на ворота? Отличный ход! Думаю, Луческу такого не допустит.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 10 февраля 2017, 13:16

      На пенсию пора

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