Зайич может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Хакиму Зайичу. Представители клуба АПЛ уже находятся в Амстердаме, где намерены обсудить вариант трансфера игрока летом, утверждает Bladna.

Рыночная стоимость 23-летнего алжирца оценивается в 11 миллионов евро. Футболист по ходу текущего сезона перешел в «Аякс» из «Твенте».

Зайич в нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии провел 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.