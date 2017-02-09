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    Зайич может продолжить карьеру в «Ливерпуле»

    «Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Аякса» Хакиму Зайичу. Представители клуба АПЛ уже находятся в Амстердаме, где намерены обсудить вариант трансфера игрока летом, утверждает Bladna.

    Рыночная стоимость 23-летнего алжирца оценивается в 11 миллионов евро. Футболист по ходу текущего сезона перешел в «Аякс» из «Твенте».

    Зайич в нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии провел 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2017 16:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 10 февраля 2017, 02:31

      Ага, только всякими Зайичами-Зийехами чемпионские амбиции и подпитывать.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 9 февраля 2017, 17:10

      ахаха,вот автор умора!!!!во-первых-он не Зайич,а Зийех и во-вторых Марокканец,а не Алжирец!!!Исправьте этот бред немедленно,хорош людей дурить!!!

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      Рейтинг: +110

      Wagarti > KingRey21 10 февраля 2017, 02:29

      Мммдааа...
      По ходу валить отсюда нада...

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