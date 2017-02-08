Трансфер Реброва в «Тоттенхэм» признан худшим в истории клуба

Вроде как Янссен сейчас близок, чтобы обойти Реброва. Он забивает за кур в чемпионате лишь с пенальти, да и заплатили за него больше. Статистика у него вполне приемлемая, я думаю наберется пару более провальных трансферов.
Переход форварда Сергея Реброва в «Тоттенхэм» из киевского «Динамо» летом 2000 года назван худшим за все время существования лондонского клуба.
Напомним, что украинца приобрели за рекордные на тот момент для клуба 11 миллионов фунтов стерлингов.
В первом сезоне в составе «шпор» действующий главный тренер киевского «Динамо» забил девять мячей в 29-ти матчах, а во втором его отдали в аренду в «Фенербахче».