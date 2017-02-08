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    Трансфер Реброва в «Тоттенхэм» признан худшим в истории клуба

    Переход форварда Сергея Реброва в «Тоттенхэм» из киевского «Динамо» летом 2000 года назван худшим за все время существования лондонского клуба.

    Напомним, что украинца приобрели за рекордные на тот момент для клуба 11 миллионов фунтов стерлингов.

    В первом сезоне в составе «шпор» действующий главный тренер киевского «Динамо» забил девять мячей в 29-ти матчах, а во втором его отдали в аренду в «Фенербахче».

    Источник: ESPN

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    08.02.2017 11:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 февраля 2017, 16:32

      Вроде как Янссен сейчас близок, чтобы обойти Реброва. Он забивает за кур в чемпионате лишь с пенальти, да и заплатили за него больше. Статистика у него вполне приемлемая, я думаю наберется пару более провальных трансферов.

      2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 8 февраля 2017, 23:11

      Старая инфа. уже сколько раз говорят. Ну то что шпоры 11 лямов выкинули, это конечно шедевр... Хотя и 9 голов в 29 матчах.. Ну некоторые клубы и хуже прокололись... как для сравнения 58 вроде млн евро вроде. Торрес в Челси. 36 игр 8 голов.. сезон 2012/13..

      2
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      Рейтинг: +46

      FK Vardar 8 февраля 2017, 11:57

      Цена-качество не соответствовала ожиданиям.

      2
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