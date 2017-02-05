«Лестер Сити» — первый топ-клуб АПЛ за 21 год, не забивший ни гола в пяти матчах в новом году

После поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» повторил результативный антирекорд «Тоттенхэма», датированный 1986-м годом. С 1-го января текущего года подопечные Клаудио Раньери не забили ни одного гола в пяти встречах национального чемпионата.

Напомним, «Лестер» является действующим чемпионом Англии. На данный момент «лисы» занимают 16-е место в турнирной таблице английского первенства.