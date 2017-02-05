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    «Лестер Сити» — первый топ-клуб АПЛ за 21 год, не забивший ни гола в пяти матчах в новом году

    После поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» повторил результативный антирекорд «Тоттенхэма», датированный 1986-м годом. С 1-го января текущего года подопечные Клаудио Раньери не забили ни одного гола в пяти встречах национального чемпионата.

    Напомним, «Лестер» является действующим чемпионом Англии. На данный момент «лисы» занимают 16-е место в турнирной таблице английского первенства.

    Источник: Twitter

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    05.02.2017 21:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 6 февраля 2017, 16:55

      ещё раз убеждаюсь что их чемпионство, это какая-то аномальная ошибка природы. нынешняя ситуация с Лестером, имеет под собой логичное основание, это команда борющаяся за выживание

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 5 февраля 2017, 22:39

      В данной ситуации нужно гнать Раньери и ставить англичанина. Надо встряхнуть команду, а итальянец этого не умеет.

      0
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 5 февраля 2017, 21:57

      Вот и сказочке конец, а кто видел молодец

      1
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      Рейтинг: +67

      artem27066 5 февраля 2017, 21:30

      Был лестер провалился лестер

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