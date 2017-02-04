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    «Брага» расторгла контракт с Панюковым

    «Брага» расторгла соглашение с нападающим Андреем Панюковым. 22-летний россиянин защищал цвета португальского клуба с августа минувшего года. До этого футболист выступал за литовский «Атлантас», проведя сезон-2015/16 на правах аренды в «Аяччо».

    В России Панюков играл за «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».

    В текущем сезоне форвард принял участие в шести встречах Примейры, проведя на поле в общей сложности 268 минут, но результативными действиями не отметился.

    Источник: ФК «Брага»

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    04.02.2017 16:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      swot 4 февраля 2017, 17:27

      Не разглядели талант. го домой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 4 февраля 2017, 16:44

      Давай в Ростов к Бердыеву. Второго Полоза из тебя сделает.

      1
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