«Брага» расторгла контракт с Панюковым

«Брага» расторгла соглашение с нападающим Андреем Панюковым. 22-летний россиянин защищал цвета португальского клуба с августа минувшего года. До этого футболист выступал за литовский «Атлантас», проведя сезон-2015/16 на правах аренды в «Аяччо».

В России Панюков играл за «Динамо», «Химки», «Спартак-Нальчик» и «Балтику».

В текущем сезоне форвард принял участие в шести встречах Примейры, проведя на поле в общей сложности 268 минут, но результативными действиями не отметился.