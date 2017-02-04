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    Тульский «Арсенал» арендовал защитника «Шанхай Шеньхуа»

    Защитник «Шанхай Шеньхуа» и сборной Замбии Стофира Сунцу на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Как сообщает официальный сайт «канониров», 27-летний футболист будет защищать цвета новой команды до конца этого сезона.

    Первую часть нынешнего сезона Сунцу провел в аренде в «Лилле», где успел принять участие в четырех матчах. Отметим, что защитник является действующим игроком сборной Замбии и победителем Кубка африканских наций-2012.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    04.02.2017 00:48
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 4 февраля 2017, 23:10

      Напа надо Арсеналу,а не еще одного защитника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 февраля 2017, 13:01

      Время покажет, посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 4 февраля 2017, 09:58

      если уж китайцем не нужен,то о чем говорить можно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      lapa9 4 февраля 2017, 09:47

      На алиэкспресс заказали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 февраля 2017, 07:15

      Ну если он в Китае не подошел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 4 февраля 2017, 02:48

      Надо сделать подпись к фото: "Осваиваем китайский рынок...Новое поступление"

      1
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