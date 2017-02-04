Тульский «Арсенал» арендовал защитника «Шанхай Шеньхуа»

Защитник «Шанхай Шеньхуа» и сборной Замбии Стофира Сунцу на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Как сообщает официальный сайт «канониров», 27-летний футболист будет защищать цвета новой команды до конца этого сезона.

Первую часть нынешнего сезона Сунцу провел в аренде в «Лилле», где успел принять участие в четырех матчах. Отметим, что защитник является действующим игроком сборной Замбии и победителем Кубка африканских наций-2012.

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