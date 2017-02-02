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  • Орлов: «Видел Адриано в «Милане» – впечатления не произвел»

Орлов: «Видел Адриано в «Милане» – впечатления не произвел»

2 февраля 2017, 21:26
20

Известный футбольный комментатор и давний поклонник «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал кадровые изменения в составе лидеров чемпионата России.

«Спартак» взял Самедова на ту же позицию, где играет Промес, значит, кому-то необходимо будет уйти на другой фланг. И еще большой вопрос, что из этого получится. А Луиса Адриано я видел в матче за «Милан» – он не произвел никакого впечатления. В «Шахтере» блистал, а как получится в России – неизвестно.

«Зенит», в свою очередь, взял Молло, но в Лигу Европы предпочел заявить Эрнани. Видимо, французу, по мнению Мирчи Луческу, необходимо больше времени на адаптацию», – сказал Орлов.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата, опережая «Зенит» на пять очков.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Krics
1486062035
Видел Орлова в Питере - впечатления не произвел.
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solyh-1962
1486066404
Надоел со своим зенитом!!!
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spartak4everr
1486068695
Произведёт, когда Ивановича всю игру возить будет)
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pntrz
1486069428
самый убогий комментатор
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Tostao
1486069730
"Видел я эту Италию на карте — сапог сапогом." (с) )))
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нейтральныйкакникто
1486073234
Орлов как комментатор, тоже не производит хороших впечатлений.Скорее проплаченный Зенитом псевдо эксперт
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ДяДь ПашА
1486075116
Когда Кержак в Цюрихе бегал орёл значит его хвалил старается типо Кержаков. Цюрих орла задел за душу А тут из милана и говорит не впечатляет.Как этого маразматика ещё комментировать зовут?Неужели его мнение кому то может показаться адекватным???
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red-white fox
1486078248
Слушал Орлова - впечатления не произвел.
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aurora5858
1486097162
Гена слетел с катушек
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Диктор
1486098623
Зачем этого убогого вообще печатаю ведь он восхваляет только только бомжей и все.Если пидерским это надо ,то пусть для повышения самооценки крутят его только в в местных новостях.
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