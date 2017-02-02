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    Орлов: «Видел Адриано в «Милане» – впечатления не произвел»

    Известный футбольный комментатор и давний поклонник «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал кадровые изменения в составе лидеров чемпионата России.

    «Спартак» взял Самедова на ту же позицию, где играет Промес, значит, кому-то необходимо будет уйти на другой фланг. И еще большой вопрос, что из этого получится. А Луиса Адриано я видел в матче за «Милан» – он не произвел никакого впечатления. В «Шахтере» блистал, а как получится в России – неизвестно.

    «Зенит», в свою очередь, взял Молло, но в Лигу Европы предпочел заявить Эрнани. Видимо, французу, по мнению Мирчи Луческу, необходимо больше времени на адаптацию», – сказал Орлов.

    Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата, опережая «Зенит» на пять очков.

    Источник: ФАН

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    02.02.2017 21:26
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 3 февраля 2017, 16:22

      Всяк кулик хвалит своё болото,
      А орла скоро будут принимать за идиота.
      По ходу и в самом Петрограде
      Гене давно не все рады.

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 3 февраля 2017, 14:33

      Видел вашего капитана в Спатаке - слабоват для основы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 3 февраля 2017, 12:36

      маразматик--закройся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 февраля 2017, 08:10

      Зачем этого убогого вообще печатаю ведь он восхваляет только только бомжей и все.Если пидерским это надо ,то пусть для повышения самооценки крутят его только в в местных новостях.

      5
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Диктор 3 февраля 2017, 11:45

      В бомжецирке все работники чьи то сынки и дочки, поэтому из пиар компания приметившая, они до сих пор верят, что чем больше шуму поднимут, тем больше внимания привлекут )))

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 3 февраля 2017, 07:46

      Гена слетел с катушек

      3
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 3 февраля 2017, 02:30

      Слушал Орлова - впечатления не произвел.

      6
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 3 февраля 2017, 01:38

      Когда Кержак в Цюрихе бегал орёл значит его хвалил старается типо Кержаков. Цюрих орла задел за душу А тут из милана и говорит не впечатляет.Как этого маразматика ещё комментировать зовут?Неужели его мнение кому то может показаться адекватным???

      5
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 3 февраля 2017, 01:07

      Орлов как комментатор, тоже не производит хороших впечатлений.Скорее проплаченный Зенитом псевдо эксперт

      6
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 3 февраля 2017, 00:57

      В заднице будет твой сренит.

      2
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      Рейтинг: +483

      headdevil 3 февраля 2017, 00:23

      За 15 минут на поле впечатления должны быть что ли?

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