Орлов: «Видел Адриано в «Милане» – впечатления не произвел»

Известный футбольный комментатор и давний поклонник «Зенита» Геннадий Орлов прокомментировал кадровые изменения в составе лидеров чемпионата России.

«Спартак» взял Самедова на ту же позицию, где играет Промес, значит, кому-то необходимо будет уйти на другой фланг. И еще большой вопрос, что из этого получится. А Луиса Адриано я видел в матче за «Милан» – он не произвел никакого впечатления. В «Шахтере» блистал, а как получится в России – неизвестно.

«Зенит», в свою очередь, взял Молло, но в Лигу Европы предпочел заявить Эрнани. Видимо, французу, по мнению Мирчи Луческу, необходимо больше времени на адаптацию», – сказал Орлов.

Напомним, что на зимний перерыв «Спартак» ушел лидером чемпионата, опережая «Зенит» на пять очков.