Агент Лысцова: «Переговоры с «Зенитом» больше не ведутся»

Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, заявил, что футболист останется в команде. Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении игрока заинтересован «Зенит».

«Виталия Лысцова в «Зените» не будет, переговоры больше не ведутся. Кого не устроили условия? Без комментариев», – заявил представитель россиянина.

В нынешнем сезоне Лысцов на правах аренды играет за «Тонделу». Контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года.