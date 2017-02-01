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    Агент Лысцова: «Переговоры с «Зенитом» больше не ведутся»

    Агент Игорь Тимофеев, представляющий интересы защитника «Бенфики» Виталия Лысцова, заявил, что футболист останется в команде. Напомним, ранее сообщалось, что в приобретении игрока заинтересован «Зенит».

    «Виталия Лысцова в «Зените» не будет, переговоры больше не ведутся. Кого не устроили условия? Без комментариев», – заявил представитель россиянина.

    В нынешнем сезоне Лысцов на правах аренды играет за «Тонделу». Контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 16:56
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 1 февраля 2017, 17:25

      Пришёл Иванович, поэтому Лысцов уже не нужен

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Genchik92 1 февраля 2017, 16:57

      Эххх жаль

      0
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